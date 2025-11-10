Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

60 ngày xóa bỏ thuế khoán: Chuyển đổi kê khai chỉ trong một chạm với Tendoo

P.V

Hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” do Cục Thuế phát động, Tổng Công ty Viễn thông - Viettel Telecom cam kết đồng hành cùng các hộ kinh doanh chuyển đổi thành công trước “giờ G”.

Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quản lý thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng, khuyến khích hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế điện tử.

Cục Thuế đặt mục tiêu từ ngày 01/01/2026, toàn bộ hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế và thúc đẩy chuyển đổi số cho khu vực hộ kinh doanh, hướng tới nền kinh tế minh bạch, hiện đại.

picture1.png

Chuyển đổi kê khai chỉ trong một chạm

Hưởng ứng chiến dịch của Cục Thuế và đồng hành với các hộ kinh doanh, Viettel Telecom cung cấp Tendoo – Nền tảng quản lý bán hàng thông minh giúp quy trình “Bán hàng - Ghi sổ - Khai thuế” được thực hiện trên một nền tảng duy nhất.

Tendoo tích hợp nhiều tính năng thông minh giúp đơn giản hóa quy trình và giảm tối đa sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nổi bật trong đó là AI tư vấn thuế thông minh và 7 sổ kế toán tự động, giúp hộ kinh doanh nhanh chóng làm quen với môi trường kê khai điện tử.

AI tư vấn thuế thông minh hoạt động như một “trợ lý thuế” đồng hành 24/7, giúp hộ kinh doanh dễ dàng tra cứu quy định, hiểu đúng chính sách thuế mới và được hỗ trợ giải đáp mọi vướng mắc trong quá trình chuyển đổi kê khai, nộp thuế điện tử.

Mặt khác thay vì phải ghi chép thủ công từng cuốn sổ dễ sai sót và mất nhiều thời gian, với “7 sổ kế toán tự động” trên Tendoo, mọi thứ trở nên gọn gàng và tự động hơn. Hộ kinh doanh chỉ cần nhập dữ liệu bán hàng, hệ thống sẽ tự động tổng hợp và cập nhật vào 7 loại sổ kế toán theo đúng quy định của Thông tư 88/2021/TT-BTC. Nhờ đó, ngay cả những hộ kinh doanh chưa từng tiếp xúc với phần mềm kế toán cũng có thể hiểu đúng – làm đúng – kê khai đúng chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, tiết kiệm thời gian và công sức.

Trong thời điểm chuyển đổi, khi nhiều hộ kinh doanh còn bỡ ngỡ với các khái niệm mới như “hóa đơn điện tử”, “chữ ký số” hay “kê khai tự động”, Tendoo giúp họ an tâm hơn với giao diện đơn giản, ngôn ngữ dễ hiểu và trải nghiệm được Việt hóa hoàn toàn: Nền tảng tích hợp trọn bộ công cụ cần thiết: Quản lý bán hàng – hóa đơn điện tử – chữ ký số – sổ sách kế toán - kê khai thuế giúp hộ kinh doanh dễ dàng kê khai, xuất hóa đơn điện tử, nộp báo cáo thuế chỉ bằng điện thoại.

Cũng nhân dịp này, để hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi nhanh chóng, Tendoo miễn phí 3 tháng dùng thử nền tảng quản lý bán hàng thông minh với trọn bộ tính năng trên một nền tảng, 3 tháng chữ ký số, 1 tháng dùng Phần mềm Kê khai bảo hiểm.

Song song với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi, Tendoo cũng triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn cùng Tendoo” với hàng chục nghìn phần quà, giúp hộ kinh doanh thúc đẩy bán hàng và khuyến khích xuất hóa đơn minh bạch. Khi phát hành và nhận hóa đơn hợp lệ, cả khách hàng và cửa hàng đều được nhận voucher mua sắm trực tuyến và tham gia vòng quay đặc biệt với nhiều giải thưởng giá trị, gồm tiền mặt 20 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max.

Với sứ mệnh “Đồng hành cùng chính phủ số, phát triển kinh tế số”, Viettel Telecom và Tendoo không chỉ hưởng ứng chiến dịch của Cục Thuế, mà còn đóng vai trò đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, giúp việc kinh doanh, quản lý và kê khai trở nên dễ dàng, minh bạch và hiệu quả – chỉ trong một chạm. Bằng cách đó, từng hộ kinh doanh nhỏ sẽ trở thành một “tế bào số” khỏe mạnh trong nền kinh tế, cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam minh bạch, hiện đại và thịnh vượng.

P.V
#Tendoo #Xoá bỏ thuế khoán #Thuế khoán

