Xoá thuế khoán: Sapo đồng hành cùng Thuế TP Hà Nội hỗ trợ 230.000 hộ kinh doanh

Hơn 230.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại Hà Nội sẽ được ngành thuế hỗ trợ để chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Trong đó, hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm” của ngành Thuế, CTCP Công nghệ Sapo ra mắt bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại.

Sáng ngày 10/11, tại Hà Nội, Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai và lên doanh nghiệp”, với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, các sở ban ngành, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, đại lý thuế, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo cùng nhiều hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Sự kiện nằm trong khuôn khổ kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý thuế cho hộ kinh doanh, hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” do Cục Thuế phát động, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật thuế trước năm tài chính 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế kiêm Trưởng Thuế TP. Hà Nội, cho biết việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế không chỉ dừng lại ở việc chuyển từ hộ khoán lên kê khai, mà còn hướng đến việc đồng hành cùng các hộ đã đủ điều kiện phát triển lên doanh nghiệp, góp phần hình thành lực lượng kinh doanh chuyên nghiệp, minh bạch hơn.

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế kiêm Trưởng Thuế TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Tiến Minh, Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội thông tin, toàn thành phố hiện có hơn 230.000 hộ kinh doanh, được chia thành ba nhóm theo doanh thu. Tất cả đều cần được hỗ trợ để chuyển đổi nhanh chóng, đồng bộ và đúng quy định, bảo đảm tiến độ chuyển đổi toàn diện trong giai đoạn cao điểm hiện nay.

Để thúc đẩy quá trình này, Thuế TP. Hà Nội đã thiết lập hệ thống kênh Zalo ba cấp độ, kết nối trực tiếp từ lãnh đạo cơ quan thuế đến từng hộ kinh doanh, nhằm tăng cường trao đổi, hỗ trợ và giám sát hiệu quả. Đồng thời, cơ quan Thuế huy động sự phối hợp đồng bộ từ UBND các quận huyện, hệ thống ngân hàng, đại lý thuế và các doanh nghiệp công nghệ như Sapo cùng tham gia. Song song đó, chương trình khảo sát và tiếp nhận vướng mắc của hộ kinh doanh cũng được triển khai qua mã QR và hình thức trực tuyến, giúp tiếp nhận và xử lý khó khăn trong vòng 24 giờ, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo CTCP Công nghệ Sapo chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cơ quan Thuế

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Sapo, chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cơ quan Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, phát hành hóa đơn điện tử và chuẩn bị lộ trình chuyển đổi lên doanh nghiệp. Hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm”, Sapo đã ra mắt bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại.

Bộ giải pháp được cung cấp hoàn toàn miễn phí, bao gồm 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và ba tháng chữ ký số, nhằm giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, tiếp cận công nghệ dễ dàng và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn. Theo bà Khuê, đây không chỉ là chương trình hỗ trợ công nghệ, mà còn là cam kết xã hội của Sapo trong việc đồng hành cùng cơ quan Thuế giúp hộ kinh doanh bước vào hành trình chuyển đổi số một cách đơn giản, hiệu quả và bền vững.

Sapo cũng phối hợp với Thuế TP. Hà Nội tổ chức chuỗi hội thảo, livestream hướng dẫn và triển khai đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia, tư vấn viên trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký, kê khai và phát hành hóa đơn điện tử đúng quy định. Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Hà Nội, Sapo khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành Thuế trong công cuộc chuyển đổi số cho khu vực hộ kinh doanh, góp phần xây dựng nền kinh tế minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.

Chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” được xem là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình cải cách hành chính thuế, hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để các hộ kinh doanh chủ động kê khai, hạch toán minh bạch và từng bước hiện đại hóa hoạt động. Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ như Sapo không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa hộ kinh doanh truyền thống và mô hình doanh nghiệp hiện đại, mà còn lan tỏa tinh thần hợp tác, chung tay cùng ngành Thuế trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần hình thành một hệ sinh thái thuế minh bạch, thuận tiện và bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.