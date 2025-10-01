500 người sập bẫy lừa đảo khi mua phần mềm dẫn đường Vietmap

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nắm bắt được người dân có nhu cầu lớn trong việc sử dụng phần mềm dẫn đường thông minh Vietmap Live, đối tượng Tới đã mua 1 phần mềm rồi lừa bán cho khoảng 500 người, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh vừa tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn “lừa bán bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap để thu lợi”.

n-p-toi.jpg
Đối tượng Nguyễn Phúc Tới

Theo thông tin ban đầu, qua điều tra, Công an tỉnh xác định, từ tháng 2/2025, đối tượng Nguyễn Phúc Tới (31 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) mua 1 bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap Live (là ứng dụng dẫn đường thông minh, giúp cảnh báo tốc độ, phạt nguội, tắc đường, tai nạn…cho tài xế) với mục đích sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Tới đã tạo lập, sử dụng các tài khoản Facebook, zalo gồm Vietmap s2, Vietmap Live, Huy Kỹ Thuật, Bảo Auto … để thực hiện việc đăng bài, rao bán mã bản quyền phần mềm Vietmap Live với giá rẻ hơn thị trường. Với 1 mã phần mềm Vietmap chỉ được kích hoạt và sử dụng với 1 số điện thoại và 1 thiết bị hiển thị trong 1 thời điểm nhất định, nhưng đối tượng Tới chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội khẳng định có thể dùng phần mềm trên nhiều thiết bị và nhiều năm sử dụng.

n-p-toi-1.jpg
Các trang fanpage đối tượng Tới lập để lừa đảo

Khi có người liên hệ mua, Tới hướng dẫn tải ứng dụng trên app và hướng dẫn thao tác cài đặt phần mềm ứng dụng thành công. Sau đó, người mua muốn sử dụng được đầy đủ các tính năng của ứng dụng thì Tới yêu cầu người sử dụng phải chuyển tiền với số tiền từ 200.000đ đến 1.000.000đ. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng được một vài lần thì không sử dụng được, do Tới tiếp tục bán có khách hàng tiếp theo mua và đăng nhập. Khi không sử dụng được phần mềm, khách hàng liên hệ thì Tới tìm lý do để trốn tránh và chặn kết nối.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối với Nguyễn Phúc Tới để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh, bước đầu Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 2 ĐTDĐ, 1 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay, 3 tài khoản ngân hàng Tới sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt và toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.

Mạnh Thắng
