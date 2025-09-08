43 năm tù cho 3 bị cáo nước ngoài giết tài xế taxi ở Quảng Ngãi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Ngọc
TPO - Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ngãi vừa tuyên phạt 3 bị cáo người Trung Quốc tổng cộng 43 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc gồm: Huang Jie Cheng (19 tuổi), Gan Ying (18 tuổi) và Luo Shen Jun (17 tuổi, cùng quê Quảng Tây, Trung Quốc) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 và “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 26/7/2024, Huang Jie Cheng, Luo Shen Jun và Gan Ying nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) để tìm việc làm theo sự hướng dẫn của một người tên là A Yang (không rõ nhân thân lai lịch), 3 bị cáo quen người này trên mạng.

Đến khoảng 3h ngày 27/7/2024, cả 3 cùng lên xe taxi mang biển kiểm soát 14A – 325.xx do anh N.V.H. (48 tuổi, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển để vào phía Nam (Việt Nam).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Trên đường đi, Luo Shen Jun phát hiện và thông báo cho 2 người còn lại về việc bản đồ trên xe taxi thể hiện điểm đến là Campuchia, mọi người nghĩ cách để quay về Trung Quốc, lúc này Huang Jie Cheng liên lạc với người có tên A Yang nhưng không được.

Các bị cáo cùng bàn bạc và đưa ra phương thức dùng áo siết cổ và dùng cục pin sạc dự phòng đánh ngất anh H. để lấy xe ô tô, điều khiển quay trở lại tỉnh Quảng Ninh.

Đến khoảng 18h cùng ngày (27/7/2024), lợi dụng lúc anh H. đi gọi đồ ăn tối tại một quán cơm thuộc địa phận huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) thì các bị cáo phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người.

Khoảng 1h sau, khi anh H. điều khiển xe từ trong cây xăng ra đường Quốc lộ, các bị cáo đã thực hiện hành vi siết cổ anh H. như kế hoạch đã được bàn bạc trước đó. Sau khi anh H. ngất xỉu, bị cáo Huang Jie Cheng điều khiển xe đến đoạn đường vắng gần đó, vứt anh H. xuống đường khiến anh H. tử vong.

Sau đó, 3 tiếp tục điều khiển xe quay ngược ra Bắc, trên đường đi, Luo Shen Jun lấy 2 chiếc điện thoại của anh H. vứt ra đường để tránh bị theo dõi vị trí qua định vị từ điện thoại, đồng thời lấy số tiền hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 Nhân dân tệ.

Chiếc xe taxi mà 3 bị cáo đã cướp.

Khi cả 3 đi đến đoạn đường thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, thì bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, 3 bị cáo không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, lời khai, luận tội, bào chữa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và quy định pháp luật áp dụng cho người chưa thành niên phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huang Jie Cheng 12 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng cộng 19 năm tù.

Bị cáo Luo Shen Jun 9 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt mà bị cáo Luo Shen Jun phải thi hành cho 2 tội danh trên là 13 năm. Bị cáo Gan Ying 8 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt mà bị cáo Gan Ying phải thi hành cho 2 tội danh trên là 11 năm tù. Tổng cộng hình phạt 43 năm tù cho cả 3 bị cáo.

Nguyễn Ngọc
