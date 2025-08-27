Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời

Hoàng Lam
TPO - Trong khi hỗ trợ di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, bất ngờ đất đá rơi làm đổ nhà, khiến 2 chiến sỹ biên phòng và công an bị thương.

Theo đó, thực hiện kế hoạch phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 trên địa bàn biên giới, ngày 26/8, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (Thanh Hóa) đã thành lập 8 tổ công tác, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra trên địa bàn xã Hiền Kiệt.

177d3101659t1800l1-177d3101657t1805.jpg
Hai chiến sỹ bị thương được đưa ra khỏi hiện trường, đưa đi cấp cứu

Trong đó tổ công tác số 4 gồm 3 đồng chí: Trung tá Lò Văn Hiền, Đội trưởng vũ trang; Thiếu tá Lang Văn Định, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Ho; Thiếu tá Hà Văn Chiện, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Ho, cùng 5 đồng chí Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã hỗ trợ di dời các hộ dân trên địa bàn bản Ho có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét.

Lúc 11h45 ngày 26/8, trong khi đang hỗ trợ di dời người và tài sản giúp gia đình ông Vi Văn Sự ở bản Ho, xã Hiền Kiệt, Trung tá Lò Văn Hiền, cán bộ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và Trung úy Lê Ngọc Vũ, Công an xã Hiền Kiệt bất ngờ một khối lượng đất, đá lớn trên taluy dương sau nhà sạt lở làm đổ sụp ngôi nhà. Phần mái nhà và xà ngang đè lên người hai đồng chí Hiền và Vũ. Lực lượng tại chỗ phải mất 30 phút đào bới mới đưa được hai đồng chí ra khỏi nơi bị nạn.

177d3101615t1800l1-177d3101613t1801.jpg

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa các đồng chí bị thương đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Đồng chí Vũ bị thương phần mềm sau khi sơ cứu sức khỏe đã ổn định; đồng chí Hiền bị chấn thương vùng ngực, chấn thương phần mềm đùi, mu bàn chân trái và trầy xước nhiều chỗ trên cơ thể. Ngay sau đó đơn vị đã đưa đồng chí Lò Văn Hiền về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Hoàng Lam
#bão số 5 #chiến sỹ #biên phòng #bị thương #công an #giúp dân #Thanh Hóa #Hiền Kiệt

