Thủ tướng: Không để người dân đói khát, không có chỗ ở sau bão số 5

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 148/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Nhân dân nơi bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ vừa qua.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

"Tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương. Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng lưu ý, cần tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 30/8), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi vào năm học mới, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định.

Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng), kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ theo đề nghị của địa phương.