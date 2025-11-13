16 gương mặt xuất sắc tranh tài chung kết ‘Vũ đài trí tuệ 2025’

Vượt qua hơn 6.000 học sinh đến từ 30 trường THPT, 16 gương mặt xuất sắc nhất của 4 đội tuyển sẽ tranh tài chung kết cuộc thi học thuật bằng tiếng Anh “Vũ Đài Trí Tuệ – Hai Phong’s High School Battle”.

Cuộc thi học thuật bằng tiếng Anh “Vũ đài trí tuệ - Hai Phong’s High School Battle” dành cho học sinh khối 10 và 11 các trường THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cuộc thi được thiết kế với hình thức sân khấu hóa, kết hợp kiến thức học thuật với kỹ năng mềm.

Học sinh trường THPT Nguyễn Du tham gia vòng loại cuộc thi. Ảnh: BTC

Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 6.000 học sinh đến từ 30 trường THPT trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài. Các thí sinh đã trải qua vòng loại với hình thức thi cá nhân trực tuyến bằng tiếng Anh với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhiều lĩnh vực.

Có 16 thành viên ưu tú nhất đã xuất sắc ghi tên mình vào chung kết đến từ 4 trường THPT Thủy Sơn, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Dương cũ) và THPT Nam Sách (Hải Dương cũ).

Cuộc thi là một trong những hoạt động góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên.

Vòng Chung kết sẽ ra vào ngày 16/11/2025 tại Trường Đại học Thành Đông. Bốn đội thi sẽ đối đầu trực tiếp qua 4 chặng thi: Khởi động (Trắc nghiệm đối kháng), Tranh tài (Đoán từ qua tranh vẽ), Quyết định (Giải mã từ khóa), và chặng cuối cùng đầy kịch tính Chinh phục – Đỉnh núi Solomon (Tạo từ chiến lược).

Theo đại diện Edutalk, với Vũ đài trí tuệ, mỗi phút thi đấu không chỉ là tranh tài mà còn là thời gian các em được khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và niềm yêu thích học hỏi của mình. Do vậy, từ chương trình, Ban Tổ chức mong sẽ trở thành nguồn cảm hứng lan toả tinh thần học tập tích cực trong thế hệ trẻ.

Cuộc thi do Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty Giang Sơn Event & Activation, nền tảng giáo dục Edutalk, IELTS Mentor và ECoach tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, Hải Phòng là địa phương tiên phong tổ chức chương trình, đồng thời diễn ra song song với điểm trường Thái Nguyên. Dự kiến, Vũ đài trí tuệ sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều tỉnh, thành khác trên toàn quốc từ năm 2026, góp phần hình thành phong trào học tiếng Anh sáng tạo trong giới học sinh Việt Nam.