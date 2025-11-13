Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

16 gương mặt xuất sắc tranh tài chung kết ‘Vũ đài trí tuệ 2025’

Xuân Tùng

Vượt qua hơn 6.000 học sinh đến từ 30 trường THPT, 16 gương mặt xuất sắc nhất của 4 đội tuyển sẽ tranh tài chung kết cuộc thi học thuật bằng tiếng Anh “Vũ Đài Trí Tuệ – Hai Phong’s High School Battle”.

Cuộc thi học thuật bằng tiếng Anh “Vũ đài trí tuệ - Hai Phong’s High School Battle” dành cho học sinh khối 10 và 11 các trường THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cuộc thi được thiết kế với hình thức sân khấu hóa, kết hợp kiến thức học thuật với kỹ năng mềm.

tienphong-thitienganh2.jpg
Học sinh trường THPT Nguyễn Du tham gia vòng loại cuộc thi. Ảnh: BTC

Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 6.000 học sinh đến từ 30 trường THPT trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài. Các thí sinh đã trải qua vòng loại với hình thức thi cá nhân trực tuyến bằng tiếng Anh với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhiều lĩnh vực.

Có 16 thành viên ưu tú nhất đã xuất sắc ghi tên mình vào chung kết đến từ 4 trường THPT Thủy Sơn, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Dương cũ) và THPT Nam Sách (Hải Dương cũ).

tienphong-thitienganh1.jpg
Cuộc thi là một trong những hoạt động góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên.

Vòng Chung kết sẽ ra vào ngày 16/11/2025 tại Trường Đại học Thành Đông. Bốn đội thi sẽ đối đầu trực tiếp qua 4 chặng thi: Khởi động (Trắc nghiệm đối kháng), Tranh tài (Đoán từ qua tranh vẽ), Quyết định (Giải mã từ khóa), và chặng cuối cùng đầy kịch tính Chinh phục – Đỉnh núi Solomon (Tạo từ chiến lược).

Theo đại diện Edutalk, với Vũ đài trí tuệ, mỗi phút thi đấu không chỉ là tranh tài mà còn là thời gian các em được khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và niềm yêu thích học hỏi của mình. Do vậy, từ chương trình, Ban Tổ chức mong sẽ trở thành nguồn cảm hứng lan toả tinh thần học tập tích cực trong thế hệ trẻ.

Cuộc thi do Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty Giang Sơn Event & Activation, nền tảng giáo dục Edutalk, IELTS Mentor và ECoach tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, Hải Phòng là địa phương tiên phong tổ chức chương trình, đồng thời diễn ra song song với điểm trường Thái Nguyên. Dự kiến, Vũ đài trí tuệ sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều tỉnh, thành khác trên toàn quốc từ năm 2026, góp phần hình thành phong trào học tiếng Anh sáng tạo trong giới học sinh Việt Nam.

Xuân Tùng
#Vũ đài trí tuệ #Chung kết #Học sinh #Tiếng Anh #Học thuật #Đấu trường kiến thức #Hải Phòng #sân chơi kiến thức #kỹ năng ngoại ngữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục