1001 chuyện hài hước siêu dễ thương của sao Việt ở buổi tổng duyệt cho nhiệm vụ A80

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Từ Hoa hậu Tiểu Vy, Bảo Ngọc đến nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, cặp đôi Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh đều có những khoảng khắc đáng yêu siêu cấp ở buổi tổng duyệt chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

a80-13.jpg

Để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hoa hậu Tiểu Vy cùng Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh đều có mặt tại nơi tập trung từ 1 giờ sáng. Nàng hậu nào cũng trang điểm xinh đẹp, chọn cho mình bộ áo dài đẹp nhất và luôn tươi tắn rạng rỡ suốt nhiều tiếng đồng hồ.

a80-12.jpg

Trên trang cá nhân, Tiểu Vy khoe hình ảnh làm “cô bé quàng khăn đỏ” trong sự kiện này. Chỉ một khoảnh khắc nàng hậu đang nhăn mặt, hờn dỗi ai đó thôi cũng khiến netizen vô cùng thích thú. Ai cũng công nhận Tiểu Vy chính là "Hoa hậu của các Hoa hậu” khi làm mặt xấu cũng xinh đẹp.

a80-1.jpg

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng rất tích cực trong buổi tổng duyệt. Nàng hậu còn khoe rằng sau khi tham gia buổi tổng duyệt thì nhận được “cát xê” là một "kho" lương khô. Bảo Ngọc dí dỏm chú thích rằng “cát xê này lên ký nha” cho thấy các người đẹp V-Biz vô cùng tự hào khi được tham gia chương trình mang ý nghĩa lịch sử này.

a80-6.jpg

Bà xã của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đăng tải tấm ảnh hậu trường buổi tổng duyệt, trong đó Phan Mạnh Quỳnh diện đồ lịch sự, miệng cười tươi nhưng mí mắt lại như muốn sụp xuống. Huỳnh Khánh Vi tiết lộ rằng bình thường, Phan Mạnh Quỳnh sẽ đi ngủ lúc 10-11 giờ tối nên khi thức khuya chuẩn bị cho chương trình, Phan Mạnh Quỳnh sẽ gặp cảnh “miệng anh cười nhưng mí mắt anh không vui”.

a80-4.jpg
a80-7.jpg
a80-8.jpg

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh lại có loạt ảnh đầy ngọt ngào như ảnh cưới. Trong khi Đen Vâu mặc vest trang trọng thì Hoàng Thùy Linh mặc áo dài đỏ, cài hoa đỏ đồng điệu lên tóc. Khi nữ ca sĩ hướng dẫn Đen Vâu cách cầm dải lụa sao cho đúng, hai người đã tạo ra những khoảnh khắc đầy tình cảm khiến khán giả đua nhau chúc phúc cho cặp đôi.

Hải Phong - Ảnh: FBNV
