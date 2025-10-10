Yến Ngộ Vĩnh An: Lý Quân Nhuệ cực tình, Vương Ảnh Lộ xinh yêu, nội dung "ngon"

HHTO - "Yến Ngộ Vĩnh An" được dựa trên tiểu thuyết "Tiệm cơm nhỏ thành Trường An" nhưng khác rất nhiều so với nguyên tác. Phim khởi đầu hài hước, thú vị. "Phản ứng hóa học" giữa Lý Quân Nhuệ và Vương Ảnh Lộ bắt đầu "bén lửa" từ tập 5.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Nếu đã đọc tiểu thuyết gốc, ngay từ tập đầu tiên, khán giả có thể dễ dàng nhận ra Yến Ngộ Vĩnh An sửa gần như toàn bộ cốt truyện. Ngoài tên nhân vật và mạch xương sống là quá trình phát triển kinh doanh của nữ chính, bản truyền hình đã thay đổi cách thức xuyên không đến mối quan hệ giữa các nhân vật.

Thẩm Thiều Quang - A Tề (Vương Ảnh Lộ) cùng cả nhà đi cúng tổ để xin phù hộ cho kế hoạch cô mới nghĩ ra sẽ giúp quán ăn gia đình phát triển. Khi chạy theo người đàn ông để nhờ đóng vai cụ tổ, một màn sương mù ập đến buộc cô bước qua cánh cổng xuyên không đến thành Vĩnh An. "Wow hơn" là cả nhà cô cùng bị đưa đến nơi này. Đây là một nét lạ của Yến Ngộ Vĩnh An giữa hàng loạt phim cổ trang xuyên không thường chỉ có nhân vật chính hoặc kèm thêm 1 vai phụ.

Trong nguyên tác, Thiều Quang xuyên không trở thành con gái tội thần nên mang theo một chút ký ức của chủ cũ cơ thể. Yến Ngộ Vĩnh An đã xóa bỏ bối cảnh nhân vật này, Thiều Quang là người hiện đại 100%, giỏi lịch sử, nhanh nhạy, "gánh còng lưng" cả nhà trong thời gian họ bị mắc kẹt ở cổ đại. Tuyến phát triển kinh doanh của nữ chính được xây chắc chắn dựa trên nền tảng gia đình sở hữu tiệm ăn ở thời hiện đại. Thiều Quang không "xây team" như bản gốc mà đã có sẵn một đội bếp hỗ trợ.

Từ chuyện kiếm tiền đến tìm cách về thời hiện đại của họ Thẩm có nhiều tình huống "dở khóc, dở cười".

Với 5 tập đầu, tình tiết mở tiệm của gia đình nữ chính được làm hợp lý, duyên dáng, liên kết tốt. Ban đầu, họ mở sạp hàng bánh kếp nhỏ với số vốn là tiền còn lại từ việc bán trang sức vàng của mẹ, mục đích lớn nhất là tiếp cận cụ tổ để được vào phủ Kinh Triệu Doãn (địa điểm xuyên không của cả nhà nhằm tìm cách trở về).

Sau đó là vì không muốn chỉ làm kẻ ăn bám, cả nhà họ Thẩm cùng mở quầy thịt xiên cừu nướng - món lạ với người cổ đại. Nhận thấy bán thịt quá cầu kỳ lại không có khả năng chạy đường dài, A Tề đề xuất thêm quầy nước giải khát do anh trai chủ trì. Những chiêu thức mời khách, buôn bán đều là "công thức" lấy từ thời hiện đại nên độc đáo và đặc biệt hút khách cho tiệm ăn nhà cô.

Nam chính được xây dựng đơn giản và nhạt nhòa trong nguyên tác. Yến Ngộ Vĩnh An đã làm dày và sâu hơn thiết lập nhân vật của Lâm Yến (Lý Quân Nhuệ). Anh là con của Thôi đại nhân - vị quan thanh liêm bị vu oan khiến cả nhà bị giết và tịch biên. Chàng trốn thoát, giấu thân phận, học hành thành tài với mong muốn tìm bằng chứng rửa oan cho cha.

Ngoại hình giống bức tranh, thân thế giống hệt lời ông kể nên Thiều Quang và người nhà xác định Lâm Yến chính là cụ tổ của họ. Tuy nhiên, do biết quá nhiều nên Thẩm gia bị Lâm Yến nghi ngờ là nội gián, tiếp cận anh có ý xấu. Thiều Quang nhanh trí nhưng cũng phải toát mồ hôi hột mấy lần vì "cụ tổ", thậm chí nếu cô không tỉnh nhanh thì cả nhà còn suýt bị "trợ lý cụ tổ" chôn sống. Quá trình Thiều Quang từ từ lấy được lòng tin của Lâm Yến được làm ổn, gây cấn (nhẹ).

Diễn biến chính chưa nhắc đến, nhưng ngay đầu tập 1, trong lời dẫn chuyện của A Tề đề cập Lâm Yến bị gia đình cô "tưởng là tổ tiên". Chi tiết nhỏ này trở thành "thuốc giải" sớm, giúp người xem không cảm thấy bị sượng, lấn cấn với tuyến tình cảm của Yến - Quang.

5 tập mở đầu của Yến Ngộ Vĩnh An chưa có nhiều đột phá về cốt truyện nhưng hài hước, dễ xem, chặt chẽ. Tình tiết không khó đoán, dễ nhận biết phản diện ngầm. Vương Ảnh Lộ thể hiện A Tề sống động, lanh lợi, tự nhiên. Đôi mắt to của cô có thể khiến người xem cảm thấy như "bị trợn", điểm này dễ lộ ở góc cận mặt nhưng không đáng kể.

Lý Quân Nhuệ bỏ túi một tác phẩm có tạo hình cổ trang đơn giản, đẹp mắt. Đôi mắt "tình bể bình" vẫn đốn tim khán giả như ngày nào. Ánh nhìn thăm dò, hăm dọa Thiều Quang của anh cũng "bén ngót". Các cảnh võ thuật chưa nhiều nhưng xuất hiện là đã mắt.

Góc quay cũng là một điểm cộng cho Yến Ngộ Vĩnh An, nhất là cảnh quay đồ ăn được khán giả chấm đạt tiêu chuẩn với tác phẩm có chủ đề ẩm thực. Vì vậy, đây là một "cảnh báo nhỏ" - khán giả không nên xem phim buổi đêm bởi ngay giây đầu tiên tập 1 đã có khả năng khiến chiếc bụng réo vì đồ ăn ngon mắt.

Mỗi tập của Yến Ngộ Vĩnh An đều có cảnh bắt cận món ăn. Cuối mỗi tập đều đính kèm một công thức chế biến.

Từ tập 6, Thiều Quang được Lâm Yến đề cử tham gia nấu nướng trong hội thơ của trưởng công chúa, mở ra con đường kinh doanh phát đạt, thênh thang hơn cho gia đình cô, hứa hẹn mang đến nhiều cảnh "đói bụng" hơn nữa. Đấu tranh tâm lý của nhà họ Thẩm giữa việc trở về hiện đại với tình cảnh phá sản ngay trước mắt hay tiếp tục ở thời cổ đại ăn nên làm ra với các món ăn vượt thời cũng đáng chờ đợi. Tuyến đấu đá nhỏ trong triều và quá trình anh thu thập bằng chứng minh oan có thể sẽ đẩy thêm nhiều plot và kịch tính hơn cho nội dung tiếp theo của Yến Ngộ Vĩnh An.