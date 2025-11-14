Xi Măng Xuân Thành liên tục lọt top 10 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam

Với quy mô sản xuất vượt trội, tốc độ tăng trưởng ấn tượng cùng những đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia, Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi liên tục lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam - Ngành Vật liệu xây dựng.

Xi Măng Xuân Thành lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Vật liệu xây dựng

Danh sách do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức và công bố trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu Toàn quốc về các Doanh nghiệp Tạo giá trị hàng đầu Việt Nam.

Danh hiệu nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong việc tạo dựng giá trị cho nền kinh tế và xã hội, thể hiện qua: quy mô và tốc độ tăng trưởng; lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách; môi trường, chính sách và phúc lợi lao động; cam kết về ESG và đổi mới sáng tạo.

Trước đó, Xi Măng Xuân Thành đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2024 – Ngành Vật liệu xây dựng (nhóm xi măng), nhiều năm liên tiếp đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt, Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam…

Việc liên tục lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam – Ngành Vật liệu xây dựng và các danh hiệu, giải thưởng cao quý khác tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực và tầm nhìn chiến lược của Xi Măng Xuân Thành.

Với định hướng tiên phong đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và chứng nhận Sản phẩm Công trình xanh SGBP, Tuyên bố Sản phẩm Môi trường EPD, Xi Măng Xuân Thành không ngừng kiến tạo những giá trị bền vững, đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển của đất nước.