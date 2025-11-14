Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Xi Măng Xuân Thành liên tục lọt top 10 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam

P.V

Với quy mô sản xuất vượt trội, tốc độ tăng trưởng ấn tượng cùng những đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia, Xi Măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi liên tục lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam - Ngành Vật liệu xây dựng.

post-top-10-value.jpg
Xi Măng Xuân Thành lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Vật liệu xây dựng

Danh sách do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức và công bố trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu Toàn quốc về các Doanh nghiệp Tạo giá trị hàng đầu Việt Nam.

Danh hiệu nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong việc tạo dựng giá trị cho nền kinh tế và xã hội, thể hiện qua: quy mô và tốc độ tăng trưởng; lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách; môi trường, chính sách và phúc lợi lao động; cam kết về ESG và đổi mới sáng tạo.

Trước đó, Xi Măng Xuân Thành đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2024 – Ngành Vật liệu xây dựng (nhóm xi măng), nhiều năm liên tiếp đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt, Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam…

Việc liên tục lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam – Ngành Vật liệu xây dựng và các danh hiệu, giải thưởng cao quý khác tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực và tầm nhìn chiến lược của Xi Măng Xuân Thành.

Với định hướng tiên phong đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và chứng nhận Sản phẩm Công trình xanh SGBP, Tuyên bố Sản phẩm Môi trường EPD, Xi Măng Xuân Thành không ngừng kiến tạo những giá trị bền vững, đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Xi Măng Xuân Thành là đơn vị sở hữu dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, công suất lớn nhất Việt Nam. Hệ thống nhà máy của đơn vị trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam với 5 nhà máy và trạm phân phối, tổng công suất đạt 16,8 triệu tấn xi măng/năm. Với chất lượng vượt trội, các sản phẩm của Xuân Thành góp mặt trong hàng loạt các công trình dự án trọng điểm quốc gia như Cao tốc Bắc - Nam phía Đông Giai đoạn 1, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Sân bay Gia Bình… Không chỉ khẳng định tầm vóc và uy tín trong nước, Xi Măng Xuân Thành còn bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu khi hiện diện ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khắp các châu lục trên thế giới như Mỹ, Trung Mỹ, Philippines, Nam Phi, Singapore, Guatemala, Úc…

P.V
#Xi Măng Xuân Thành #doanh nghiệp Việt Nam #xây dựng #xuất khẩu #công nghệ

