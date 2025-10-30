Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Xét xử lưu động 2 vụ án liên quan tàu cá ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 30/10, tại Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An), TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án hình sự liên quan tàu cá Việt Nam khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Các bị cáo cùng bị truy tố về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 27/4 - 15/5/2025, bị cáo Lê Duy Tính - thuyền trưởng tàu cá CM-99064-TS, đã đưa tàu cùng 8 thuyền viên vượt ranh giới vùng biển Việt Nam sang vùng biển Malaysia để khai thác hải sản trái phép nhằm thu lợi. Khi tàu trên đường trở về, bị lực lượng Kiểm ngư phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, Tính thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật hình sự, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam. Tòa tuyên phạt Lê Duy Tính 5 năm tù giam.

picture1-1088.jpg
Bị cáo Lê Duy Tính.

Cùng ngày, TAND tỉnh An Giang cũng tuyên án đối với bị cáo Trần Văn Tài (SN 1978, ngụ tỉnh An Giang) về cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 9 - 11/2022, Trần Văn Tài cùng các đối tượng Lê Phước Hậu, Trần Văn Luyến, Phạm Chí Dũng, Trần Minh Tâm và Trần Văn Nhựt tổ chức đưa 2 tàu cá cùng 26 ngư xuất cảnh trái phép sang vùng biển Malaysia và Indonesia để khai thác hải sản.

Bị cáo Tài đóng vai trò giúp sức, trực tiếp tuyển chọn ngư phủ, hướng dẫn di chuyển và hỗ trợ điều khiển tàu. Khi hai tàu hoạt động trong vùng biển Malaysia, thuyền viên đã tắt thiết bị giám sát hành trình, xóa số đăng ký tàu nhằm che giấu hành vi khai thác trái phép. Ngày 16/11/2022, lực lượng Hải quân Indonesia phát hiện và bắt giữ toàn bộ phương tiện cùng thuyền viên.

picture2-6102.jpg
Bị cáo Trần Văn Tài. Ảnh: Văn Vũ.

HĐXX xác định hành vi của bị cáo Tài xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín quốc gia trong công tác gỡ “thẻ vàng” IUU. Xét vai trò thứ yếu và các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Trần Văn Tài 1 năm tù giam.

Trước đó, các đồng phạm của Tài gồm Trần Văn Luyến, Phạm Chí Dũng, Trần Minh Tâm và Trần Văn Nhựt đã bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt từ 1 - 8 năm tù.

Nhật Huy
#An Giang #xét xử #IUU #xuất cảnh trái phép #xét xử lưu động #TAND

