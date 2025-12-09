Xe đạp điện bố trí trong đường Vành đai 1 đang ở giai đoạn trải nghiệm

TPO - Khảo sát sau 1 tuần xe đạp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào hoạt động thấy rằng, hành khách đang tiếp cận chủ yếu là để trải nghiệm. Ngày 8/12, lãnh đạo nhà đầu tư cho biết, một số hạn chế của dịch vụ xe đạp điện đang được đơn vị điều chỉnh, hoàn thiện hơn.

Ngày 8/12, ghi nhận tại một số điểm trạm đang có xe đạp điện hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có khu vực Vườn hoa 19/8, ga Cầu Giấy thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cho thấy, mỗi điểm trạm đang có từ 15 đến 20 xe đạp điện được trang bị. Do là loại hình mới và di chuyển không phải đạp nên nhiều người dân, đặc biệt học sinh đã đến tiếp cận, cài ứng dụng để sử dụng dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, khác với xe đạp cơ (đưa vào hoạt động từ năm 2023) là có thể thuê theo ngày, theo tháng, hiện xe đạp điện chỉ có thể thuê theo hai mức thời gian ngắn là mức 15 phút và mức 30 phút. Theo đó, nếu hành khách di chuyển mức 15 phút thì trả mức phí 10.000 đồng/lượt; với mức 30 phút hành khách trả phí 15.000 đồng/lượt.

"Với khung thời gian hoạt động này, xe đạp điện chỉ phù hợp cho người đi trải nghiệm, đi thăm quan, dạo phố; còn người đi làm, đi học cần ít nhất khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ xe điện chưa đáp ứng được" - chị Nguyễn Thị Hoa, người dân sống trên phố Lý Thường Kiệt, phường Hoàn Kiếm nói.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, hiện một số điểm trạm đang bố trí trên vỉa hè, ở các khu đất trống ven đường, đang gây những bất tiện không nhỏ cho việc kết nối của hành khách, thậm chí ảnh hưởng đến giao thông đi lại dưới đường.

Người dân trải nghiệm xe đạp điện tại khu vực Vườn hoa 19/8.

Chiều 8/12, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNGo cho biết, sau 1 tuần triển khai loại hình xe đạp điện công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 20 xe ban đầu, đến nay đơn vị đã đưa 300 xe ra các tuyến phố phục vụ người dân.

Tuy nhiên, lãnh đạo TNGo cũng xác nhận, các xe điện được đưa ra phục vụ chủ yếu vẫn mang tính trải nghiệm, các chức năng, tiện ích và cả ứng dụng đang đang được nhà đầu tư từng bước hoàn thiện, chuẩn bị cho thời gian tới hoạt động đồng bộ, bản bản như xe đạp cơ hiện nay.

“Từ nay đến cuối năm 2025, đơn vị sẽ đưa đủ 500 xe phục vụ tại các điểm trạm trong khu vực nội đô. Sang năm 2026, toàn bộ số xe còn lại đơn vị sẽ đưa vào hoạt động và ưu tiên bố trí xe tại các điểm trạm dọc khu vực đường Vành đai 1” – ông Quân thông tin.

Theo ông Quân, việc ưu tiên bố trí xe đạp điện dọc các tuyến đường vành đai, trong đó có Vành đai 1 là nhằm phục vụ việc đi lại của người dân khi thành phố thực hiện cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ 1/7/2026.

Ưu tiên bố trí các điểm trạm xe đạp điện dọc Vành đai 1

Đề cập cụ thể đến thực trạng hoạt động của xe đạp điện hiện nay, ông Đỗ Bá Quân thông tin, hiện phần mềm (app) để hành khách cài đặt, kết nối sử dụng xe đạp điện mới phục vụ, giao dịch được ở hai loại hình thời gian phục vụ là mức 15 phút và mức 30 phút.

"Thời gian tới, khi các xe đạp điện được đưa vào sử dụng nhiều và app kết nối được xây dựng hoàn thiện, xe đạp điện sẽ có các hình thức thuê xe theo giờ, theo ngày và theo tháng để phục vụ hành khách" - ông Quân nói .

TNGo cho biết, xe đạp điện được ưu tiên bố trí các điểm trạm dọc Vành đai 1.

Với các điểm kết nối chưa thuận lợi, ông Quân cho biết, hiện một số địa mới được thành phố Hà Nội bố trí tạm, hơn nữa một các điểm trạm ở vỉa hè trên các tuyến phố còn đang có dự án sửa chữa, lát lại nền gạch, đá nên việc tiếp cận có gặp khó khăn cho hành khách. Việc này sẽ được khắc phục khi hệ thống các điểm cho thuê xe đạp điện công cộng được thành phố Hà Nội phê duyệt và cho triển khai đồng bộ.