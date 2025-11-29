Vướng mặt bằng, dự án cầu nghìn tỉ ở Quảng Trị nguy cơ lỡ hẹn về đích sớm

TPO - Dù được xác định là dự án trọng điểm và được tỉnh Quảng Trị yêu cầu rút ngắn tiến độ hoàn thành sớm hơn kế hoạch 10 tháng, dự án cầu Nhật Lệ 3 vẫn đang chật vật “gỡ nút thắt” giải phóng mặt bằng, khiến mục tiêu về đích trong năm 2025 đứng trước nhiều thách thức.

Mặt bằng vướng mắc lớn tại phường Đồng Hới

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu (thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3) được đánh giá giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là khu vực TP. Đồng Hới cũ.

Cầu Nhật Lệ 3 được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, sớm hơn 10 tháng so với kế hoạch ban đầu (tháng 10/2026). Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, “nút thắt” giải phóng mặt bằng (GPMB) đang khiến dự án khó có thể cán đích đúng tiến độ rút gọn.

Dự án có tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó riêng cầu Nhật Lệ 3 dài hơn 561 m, mặt cầu rộng 23,5 m; tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng. Dù phần cầu đã cơ bản hoàn thành, hai tuyến đường dẫn vẫn “đứng bánh” do thiếu mặt bằng sạch.

Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (QLDA ĐTXD&PTQĐ) TP. Đồng Hới, khu vực phường Đồng Hới còn hơn 2,6 ha chưa thể hoàn tất hồ sơ GPMB, liên quan 50 hộ dân và 4 tổ chức. Các vướng mắc chủ yếu xoay quanh tranh chấp ranh giới, yêu cầu đo đạc lại, kiến nghị điều chỉnh giá bồi thường và bất đồng trong xác định nguồn gốc đất.

Đường hai đầu cầu, đặc biệt phía phường Đồng Hới đang vướng mặt bằng.

Trong khu tái định cư Bảo Ninh, 6 trường hợp đang trong thời gian vận động 60 ngày. Đáng chú ý, 2 hộ có trang trại xây dựng trên đất bị xác định là lấn chiếm nên không được bồi thường tài sản, dẫn đến khiếu nại kéo dài vì người dân cho rằng đất khai hoang.

Nhà thầu “đợi mặt bằng”

Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 88,4%. Nhà thầu đã hoàn thiện phần hạ bộ cầu, lắp đặt vòm thép, cáp treo và lan can; đang triển khai thượng bộ và hệ thống điện chiếu sáng. Thế nhưng, nhiều đoạn đường dẫn vẫn bỏ trống do chưa được bàn giao mặt bằng, khiến đơn vị thi công không thể triển khai đồng bộ.

Phần cầu bắc qua sông Nhật Lệ cơ bản hoàn thành, chỉ còn một vài hạng mục phụ.

Trong khi tổng vốn giải ngân toàn dự án đã đạt hơn 1.004 tỉ đồng (80%), riêng kế hoạch vốn năm 2025 mới đạt hơn 16%. Nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ việc nhiều hạng mục chưa thể triển khai vì vướng GPMB và một số phương án bồi thường phải điều chỉnh theo kiến nghị của người dân.

UBND phường Đồng Hới, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ TP. Đồng Hới cùng Ban Quản lý Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh đang tăng cường đối thoại, rà soát hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Tỉnh yêu cầu phải công khai phương án bồi thường cho các hộ có đất ở trong tháng 11/2025 và chuẩn bị phương án bảo vệ thi công với các trường hợp không hợp tác. Ghi nhận ngày 24/11 cho thấy công nhân vẫn thi công trên cầu, nhưng phần đường dẫn phía phường Đồng Hới vẫn chưa thể triển khai do chưa GPMB.

Dự án khó về đích sớm theo kế hoạch vì không thể giải phóng mặt bằng.

Với hàng loạt vướng mắc kéo dài, việc đưa cầu Nhật Lệ 3 về đích sớm theo chỉ đạo khó tránh khỏi nguy cơ… đứt gãy tiến độ, nếu công tác GPMB không có chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.