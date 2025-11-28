Một vốn bốn lời với shophouse 2 mặt tiền tại Lumira Ville thuộc trung tâm mới Đông Hải, Hải Phòng

Thay vì tìm kiếm bất động sản “chờ thời” để tăng giá, giới đầu tư ráo riết săn sản phẩm đáp ứng tiêu chí lõi trung tâm, đa năng, kinh doanh tốt vừa để loại trừ rủi ro và có dòng lợi nhuận từ nhiều hướng. Lumira Ville – “hub” giao thương toàn cầu tại trung tâm Đông Hải, Hải Phòng là điển hình.

Lựa chọn “hái ra tiền” từ shophouse song diện

Ngay khi ra mắt, Lumira Ville đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, phần lớn là nhà đầu tư Hà Nội và giới kinh doanh bản địa. Cô Hoa, chủ mặt bằng đang cho ngân hàng thuê tại Hồng Bàng nhận định, sự dịch chuyển mạnh mẽ của hạ tầng và kinh tế về phía biển sẽ đưa Đông Hải trở thành trung tâm kinh tế – tài chính mới. Do đó, Lumira Ville là nơi lý tưởng để kinh doanh hoặc cho thuê văn phòng với giá và tỷ lệ lấp đầy cao.

Nhà đầu tư Tuấn Kiệt từ Hà Nội quyết định “chốt” hai căn ngay trong ngày đầu xuống dự án. Theo anh, tiềm năng tăng giá là rất lớn khi các dự án lân cận đã ở mức 90–120 triệu/m², trung tâm Hồng Bàng (cũ) đạt 200–330 triệu/m² còn Lumira Ville chỉ từ 48 triệu/m² – một mức giá quá thấp so với vị thế trung tâm mới.

Lumira Ville còn mang lợi thế an cư hiếm có của một đô thị thế hệ mới với chuỗi tiện ích đẳng cấp như công viên cảnh quan, sân luyện tập, pickleball, BBQ, hoạt động thư giãn – vận động dành cho chuyên gia nước ngoài và giới thượng lưu.

Liền cảng, kề sân bay – Lumira Ville là trái tim của trung mới kinh tế mới Đông Hải

Về khả năng khai thác cho thuê, tại Hồng Bàng, một căn mặt tiền 150–400m² cho thuê 50–100 triệu/tháng. Trong khi tại Lumira Ville, với diện tích sử dụng hơn 300m², thiết kế 4 tầng – 1 tum, chủ sở hữu có thể khai thác đồng thời nhiều nguồn thu: kinh doanh dưới, cho thuê căn hộ dịch vụ hoặc làm văn phòng phía trên. Lợi thế càng lớn hơn nhờ quy hoạch theo mô hình Hybrid Unit độc đáo với 80% sản phẩm sở hữu hai mặt tiền. Điều này giúp tính linh hoạt trong công năng được đẩy lên tối đa, nhờ đó giá cho thuê cũng dự báo ở mức cao vượt mặt bằng chung.

80% sản phẩm 2 mặt tiền (song diện) theo mô hình Hybrid Unit tối đa công năng

Nhờ vị trí sát cảng, kề sân bay và tiếp cận các tuyến đường lớn, shophouse tại đây còn phù hợp với mọi loại hình dịch vụ từ logistics, văn phòng đại diện, F&B, siêu thị mini, spa, salon đến các ngành dịch vụ cao cấp.

Đón trọn dòng khách khổng lồ

Lumira Ville không chỉ là sản phẩm bất động sản mà còn là “tọa độ trung tâm” của hệ sinh thái giao thương quốc tế. Đây là khu vực hiếm hoi hội tụ cảng biển – sân bay – khu công nghiệp – khu kinh tế tự do, nơi tập trung dòng nhân sự khổng lồ từ các ngành xuất nhập khẩu, hàng không và lực lượng chuyên gia quốc tế làm việc tại các khu công nghiệp liền kề.

Dự án sở hữu bốn mặt tiền đường lớn: Đặng Kinh 68m kết nối trực tiếp sân bay và cảng; Liên Phường 40m và 30m tạo mạng lưới giao thông xuyên suốt nội – ngoại khu; và trục WorldBank 50,5m – tuyến đô thị đang phát triển mạnh nhất Hải Phòng của Hải Phòng. Lưu lượng giao thông trên 4 trục này mỗi ngày đạt hàng chục ngàn lượt – một nguồn khách tự nhiên khổng lồ cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thương mại.

Khu đô thị vây quanh bởi tứ diện sầm uất, quy hoạch bàn cờ

Trong bối cảnh Đông Hải đang phát triển mạnh mẽ để trở thành trung tâm mới của Hải Phòng và cổng kết nối logistics toàn cầu, số lượng khách vãng lai, chuyên gia quốc tế và người lao động chất lượng cao dự báo còn tăng mạnh. Khi khu đô thị hoàn thiện, lượng khách đến – đi mỗi năm có thể lên đến hàng chục triệu lượt, tạo ra nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ và mặt bằng thương mại vô cùng lớn – một “mỏ vàng” đúng nghĩa cho các chủ sở hữu shophouse.

Thời điểm vàng “vào sóng”

Không ngẫu nhiên, hàng loạt chủ đầu tư danh tiếng đều hội về Hải Phòng như Masterise, Vingroup,... Ngay sát cạnh Đông Hải bám trục Vành Đai 3 sắp khởi công, chỉ riêng Vingroup đã và đang khởi động với Vin Vũ Yên, Vin Tràng Cát, Vin Dương Kinh,... Bởi nền kinh tế thứ 3 Việt Nam đang có bước tiến rất lớn chuyển từ trung tâm logistic khu vực ra toàn cầu.

Đông Hải được xem là “trái tim” của trung tâm này khi sở hữu bốn trụ cột then chốt: cụm siêu cảng chiếm 70% lượng container cả nước; sân bay quốc tế Cát Bi liền kề; quỹ đất khu công nghiệp chiếm 70% toàn thành phố cũ; và 1.080ha/6292ha thuộc khu kinh tế tự do – nơi mang lại ưu đãi và chính sách đột phá.

2025-2026 là thời điểm “vào sóng” với biến động mạnh từ hạ tầng, quy hoạch

Cú hích lớn nhất sắp xuất hiện khi tuyến đường sắt xuyên Á dự kiến khởi công tháng 12/2025 và khu kinh tế tự do miền Bắc được phê duyệt tháng 10/2025, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2030. Hai hạ tầng chiến lược này sẽ tái định hình luồng thương mại quốc tế, nâng cao giá trị khu vực Đông Hải và thúc đẩy mặt bằng giá bất động sản tăng mạnh.

Đây là thời điểm quan trọng để đón sóng khi mặt bằng giá vẫn ở vùng thấp so với giá trị tương lai. Hiện chủ đầu tư H2H Việt Nam đang áp dụng chính sách ưu đãi mạnh tay với gói hỗ trợ lãi vay và ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng, hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm. Như vậy sau 3 năm – khi tiến trình trung tâm hóa Đông Hải rõ nét đẩy mặt bằng giá mới, nhà đầu tư có thể chốt lời, hoặc nắm trọn “một vốn bốn lời”: an cư – cho thuê – kinh doanh – tăng giá từ số vốn khiêm tốn ban đầu.