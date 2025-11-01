Vướng lao lý vì phút nông nổi của tuổi trẻ

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, trong phút nông nổi của tuổi trẻ, H. và T. đã gây tai nạn chết người. Cả hai vướng vào vòng lao lý, để lại phía sau những giọt nước mắt và nỗi ân hận không nguôi.

Mâu thuẫn nhỏ, bi kịch lớn

Phiên toà phúc thẩm xét xử hình sự bị cáo B.V.H (SN 2007, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) và Đ.Đ.T (SN 2006, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) về tội “Cố ý gây thương tích” diễn ra trong một ngày mưa rét.

Có mặt tại phiên toà, nhiều người tiếc cho hai bị cáo vướng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ. Giá như, họ bình tĩnh hơn, giải quyết mâu thuẫn theo cách khác thì đã không phải đánh đổi tuổi xuân trong chốn ngục tù.

Khoảng 21 giờ ngày 7/6/2023, B.V.H đi chơi cùng mấy người bạn. Khi đang đi trên đường, H. gặp nhóm thanh niên xã bên, trong đó có anh Phan Hữu Khang và N.C.Th. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy H. đi qua, Khang hô hoán nhóm của mình rượt đuổi.

Lát sau, H. trở về xưởng đá làm việc, nói với ông chủ - anh Đậu Đình Lực, về việc bị đuổi đánh. Sau khi biết nhóm này đang ở một quán nước, H. rủ T. cùng đi. Lực cũng lái ô tô đến ngay sau đó.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Tại quán, H. lấy 2 tuýp sắt trong cốp xe ô tô của Lực rồi đưa cho T. chạy vào quán nước. Thấy vậy, Th. liền bỏ chạy. Sau một hồi tìm kiếm ở khu vực cánh đồng nhưng không thấy, H. và T. quay về.

Khoảng 22h40 cùng ngày, cả hai tiếp tục rủ nhau đi tìm người để “giải quyết mâu thuẫn”. Sau một lúc tìm kiếm ở khu vực bưu điện, H. phát hiện bàn chân của Th. lộ ra liền gọi T.: “Tau thấy đây rồi, lại đây”.

Dứt lời, H. dùng tuýp sắt đánh vào người Th. khiến nạn nhân gục xuống đất. Lúc này, T. chạy đến, mở điện thoại kiểm tra thì thấy nạn nhân bị chảy máu mũi, miệng dính cát. Hoảng sợ, cả hai đã gọi điện báo sự việc cho anh Lực, chở nạn nhân xuống trạm y tế xã. Sau khi không phát hiện thấy thương tích, Lực đưa nạn nhân về nhà.

Rạng sáng ngày 8/6/2023, Th. bị đau đầu, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gần 1 tuần sau, Th. tử vong. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tử vong là vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não, phù não…

Hối hận muộn màng

Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, B.V.H mới 15 tuổi, còn Đ.Đ.T chỉ 17 tuổi. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo B.V.H. 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Đ.Đ.T 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Phía đại diện hợp pháp cho bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo H. và xem xét vai trò của anh Đậu Đình Lực để xét xử đúng người, đúng tội. Tại tòa phúc thẩm, phía đại diện bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Người nhà bị hại mang di ảnh con đến phiên toà. Bà N.T.T (mẹ của bị hại) nhiều lần rơi nước mắt khi nghe hai bị cáo khai về quá trình phạm tội.

Hoàn cảnh gia đình bà T. hết sức khó khăn. Vợ chồng bà sinh được 4 người con. Người con đầu bị thiểu năng trí tuệ. Th. còn có một người anh sinh đôi và em út còn nhỏ. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng bà T. suy sụp, nhiều đêm thức trắng vì thương nhớ con.

“Con tôi hiền ngoan nhưng chỉ vì đêm định mệnh đó đã mất mạng. Cầu mong tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, lấy lại công bằng cho con tôi”, bà T. nghẹn ngào.

Dù đã được cấp cứu nhưng Th. đã tử vong do vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não, phù não,...

Đứng trước bục khai báo, H. và T. tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, ý thức chủ quan của H. là gây thương tích đối với người khác. Sau khi phát hiện nạn nhân gục xuống đất, H. đã dừng lại, chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu. Từ mâu thuẫn ban đầu đến thời điểm sau khi đánh Th. cho thấy H. thực hiện hành vi với lỗi cố ý nhưng không mong muốn hậu quả chết người xảy ra.

Trong vụ án này, H. là người khởi xướng rủ rê bị cáo T. cùng tham gia hành vi phạm tội. Anh Đậu Đình Lực có xuất hiện và chở nạn nhân đến trạm y tế nhưng không tham gia vào quá trình cố ý gây thương tích nên không đủ căn cứ kết tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại, y án 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo B.V.H và 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đ.Đ.T.

Câu chuyện của H. và T. không mới nhưng vẫn khiến người ta day dứt, nhói lòng. Chỉ vì lựa chọn sai lầm trong khoảnh khắc, tuổi trẻ rực rỡ đã bị đánh đổi bằng những tháng năm hối hận.