Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vướng lao lý vì phút nông nổi của tuổi trẻ

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, trong phút nông nổi của tuổi trẻ, H. và T. đã gây tai nạn chết người. Cả hai vướng vào vòng lao lý, để lại phía sau những giọt nước mắt và nỗi ân hận không nguôi.

Mâu thuẫn nhỏ, bi kịch lớn

Phiên toà phúc thẩm xét xử hình sự bị cáo B.V.H (SN 2007, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) và Đ.Đ.T (SN 2006, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) về tội “Cố ý gây thương tích” diễn ra trong một ngày mưa rét.

Có mặt tại phiên toà, nhiều người tiếc cho hai bị cáo vướng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ. Giá như, họ bình tĩnh hơn, giải quyết mâu thuẫn theo cách khác thì đã không phải đánh đổi tuổi xuân trong chốn ngục tù.

Khoảng 21 giờ ngày 7/6/2023, B.V.H đi chơi cùng mấy người bạn. Khi đang đi trên đường, H. gặp nhóm thanh niên xã bên, trong đó có anh Phan Hữu Khang và N.C.Th. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy H. đi qua, Khang hô hoán nhóm của mình rượt đuổi.

Lát sau, H. trở về xưởng đá làm việc, nói với ông chủ - anh Đậu Đình Lực, về việc bị đuổi đánh. Sau khi biết nhóm này đang ở một quán nước, H. rủ T. cùng đi. Lực cũng lái ô tô đến ngay sau đó.

z7163808805752-f801b0d2ce1d2c5e5034a248f0611970.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa

Tại quán, H. lấy 2 tuýp sắt trong cốp xe ô tô của Lực rồi đưa cho T. chạy vào quán nước. Thấy vậy, Th. liền bỏ chạy. Sau một hồi tìm kiếm ở khu vực cánh đồng nhưng không thấy, H. và T. quay về.

Khoảng 22h40 cùng ngày, cả hai tiếp tục rủ nhau đi tìm người để “giải quyết mâu thuẫn”. Sau một lúc tìm kiếm ở khu vực bưu điện, H. phát hiện bàn chân của Th. lộ ra liền gọi T.: “Tau thấy đây rồi, lại đây”.

Dứt lời, H. dùng tuýp sắt đánh vào người Th. khiến nạn nhân gục xuống đất. Lúc này, T. chạy đến, mở điện thoại kiểm tra thì thấy nạn nhân bị chảy máu mũi, miệng dính cát. Hoảng sợ, cả hai đã gọi điện báo sự việc cho anh Lực, chở nạn nhân xuống trạm y tế xã. Sau khi không phát hiện thấy thương tích, Lực đưa nạn nhân về nhà.

Rạng sáng ngày 8/6/2023, Th. bị đau đầu, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gần 1 tuần sau, Th. tử vong. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tử vong là vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não, phù não…

Hối hận muộn màng

Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, B.V.H mới 15 tuổi, còn Đ.Đ.T chỉ 17 tuổi. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo B.V.H. 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Đ.Đ.T 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Phía đại diện hợp pháp cho bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo H. và xem xét vai trò của anh Đậu Đình Lực để xét xử đúng người, đúng tội. Tại tòa phúc thẩm, phía đại diện bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Người nhà bị hại mang di ảnh con đến phiên toà. Bà N.T.T (mẹ của bị hại) nhiều lần rơi nước mắt khi nghe hai bị cáo khai về quá trình phạm tội.

Hoàn cảnh gia đình bà T. hết sức khó khăn. Vợ chồng bà sinh được 4 người con. Người con đầu bị thiểu năng trí tuệ. Th. còn có một người anh sinh đôi và em út còn nhỏ. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng bà T. suy sụp, nhiều đêm thức trắng vì thương nhớ con.

“Con tôi hiền ngoan nhưng chỉ vì đêm định mệnh đó đã mất mạng. Cầu mong tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, lấy lại công bằng cho con tôi”, bà T. nghẹn ngào.

a1-1-1687148195887662611024.jpg
Dù đã được cấp cứu nhưng Th. đã tử vong do vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não, phù não,...

Đứng trước bục khai báo, H. và T. tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, ý thức chủ quan của H. là gây thương tích đối với người khác. Sau khi phát hiện nạn nhân gục xuống đất, H. đã dừng lại, chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu. Từ mâu thuẫn ban đầu đến thời điểm sau khi đánh Th. cho thấy H. thực hiện hành vi với lỗi cố ý nhưng không mong muốn hậu quả chết người xảy ra.

Trong vụ án này, H. là người khởi xướng rủ rê bị cáo T. cùng tham gia hành vi phạm tội. Anh Đậu Đình Lực có xuất hiện và chở nạn nhân đến trạm y tế nhưng không tham gia vào quá trình cố ý gây thương tích nên không đủ căn cứ kết tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại, y án 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo B.V.H và 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đ.Đ.T.

Câu chuyện của H. và T. không mới nhưng vẫn khiến người ta day dứt, nhói lòng. Chỉ vì lựa chọn sai lầm trong khoảnh khắc, tuổi trẻ rực rỡ đã bị đánh đổi bằng những tháng năm hối hận.

Thu Hiền
#tuổi trẻ #vòng lao lý #mâu thuẫn nhỏ #tội cố ý gây thương tích #học sinh phạm tội #xã hội #pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục