Vụ vỡ bờ bao hố chứa rác ở Quảng Ngãi: Nguyên nhân do mưa lớn cực đoan, địa hình dốc gây xói lở

TPO - Sau gần 2 tháng xảy ra sự cố vỡ bờ bao hố chứa rác tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi (Quảng Ngãi), hiện công tác khắc phục cơ bản đã hoàn tất, công trình được vận hành trở lại.

Bờ bao Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi (tỉnh Quảng Ngãi) bị vỡ. Clip tháng 7/2025.

Sáng 20/9, lãnh đạo UBND xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau sự cố vỡ bờ bao hố chứa rác tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi, công tác khắc phục hiện cơ bản đã hoàn tất và sẽ tiếp tục đưa vào vận hành bình thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho hay, tỉnh đã giao các sở chuyên ngành, UBND xã Sa Loong và xã Bờ Y tiếp tục theo dõi, kiểm tra để bảo đảm sự cố vỡ bờ bao hố chứa rác được xử lý dứt điểm, không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Vị trí bờ bao bị vỡ đã được xử lý.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân vùng ảnh hưởng chia sẻ khó khăn khách quan, đồng thuận với phương án hỗ trợ, đền bù, không để phát sinh khiếu nại kéo dài

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở chuyên ngành hỗ trợ địa phương và chủ đầu tư trong sửa chữa công trình, khắc phục sự cố môi trường.

Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình sau khắc phục. Bên cạnh đó, hệ thống thu gom, dẫn hướng và thoát riêng nước mưa được bổ sung, mái taluy, màng chống thấm HDPE, rãnh dẫn nước và hố thu mưa được bảo trì thường xuyên để tránh tái diễn sự cố.

Vị trí bị vỡ bờ bao chứa rác.

Trước đó, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương đã báo cáo kết quả khắc phục sự cố gửi UBND tỉnh.

Theo đó, thời điểm xảy ra sự cố, khu xử lý đã hoàn thành, được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) cấp giấy phép môi trường tháng 1/2025 và đưa vào vận hành cuối tháng 1/2025. Công trình đã tiếp nhận, chôn lấp rác thải sinh hoạt và đang trong thời hạn bảo hành.

Nguyên nhân sự cố được xác định do mưa lớn cực đoan kéo dài nhiều ngày, vượt xa mức trung bình nhiều năm. Nước ngầm phát sinh ở hạ lưu gần hố van điều tiết kết hợp địa hình đồi dốc đã gây xói lở, bục thân hố chứa, khiến rác và nước thải tràn ra ngoài.

Nước kèm rác thải tràn qua nhà vận hành Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi rồi tràn xuống ao cá của người dân...

Ngay sau đó, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị vận hành cùng nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát đã phối hợp khắc phục hậu quả. Nhà thầu đã bố trí kinh phí khắc phục, hỗ trợ đền bù, sửa chữa vị trí hư hỏng. Đến nay, phần lớn hộ dân đã nhận hỗ trợ.

Trước đó, trưa 30/7, do mưa lớn kéo dài gây tích tụ nước và tạo áp lực lớn nên hố chứa rác thuộc dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi (tỉnh Quảng Ngãi) đã bị thủng một lỗ đường kính khoảng 2m, sâu hơn 10 m, xuyên qua thân bờ bao ô chứa rác.

... khiến cá chết hàng loạt.

Hậu quả, hàng nghìn m3 nước cùng rác thải chưa qua xử lý đã tràn xuống ao cá, hoa màu của người dân và chảy xuống vùng hạ du, gây sự cố môi trường nghiêm trọng, cá chết hàng loạt, khu nhà vận hành, 2 hồ xử lý nước thải bị bồi lấp.

Một lượng lớn nước và rác thải chưa qua xử lý tràn ra ngoài môi trường.

Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương năm 2017, tổng vốn đầu tư hơn 49 tỷ đồng, quy mô 6,8 ha. Dự án được UBND huyện Ngọc Hồi làm chủ đầu tư.

Sau khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, khu xử lý rác do Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Bờ Y quản lý và vận hành.