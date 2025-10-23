Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách ở Quảng Ngãi: Công ty xổ số đã trả thưởng

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng cho ông P.D.L, người sở hữu tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách, sau khi xác minh ông này đủ điều kiện nhận thưởng.

Ngày 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng cho ông P.D.L. (45 tuổi, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) sau khi xác minh ông này đủ điều kiện nhận thưởng.

Ông P.D.L là người sở hữu tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng nhưng bị rách.

Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác nhận đã trả thưởng cho ông P.D.L- chủ nhân tờ vé số mang ký hiệu K39-25, trúng giải đặc biệt xổ số miền Trung kỳ mở thưởng ngày 26/9.

Trao đổi với phóng viên, ông P.V.L. cho biết, ông đã nhận hơn 1,8 tỷ đồng từ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai sau khi trừ thuế, đồng thời khẳng định mình không chi bất kỳ khoản phí nào cho cá nhân hay tổ chức để được nhận thưởng.

“Khi được nhận thưởng, tôi rất vui mừng, bao lo lắng giờ đã tan biến. Tôi cảm ơn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã xem xét thấu đáo”, ông L. nói.

95d1f85c3766ba38e377.jpg
Ông L. với tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách.

Trước đó vào ngày 25/9, ông L. có mua một tờ vé số ký hiệu K39-25, với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, kỳ mở thưởng ngày 26/9.

Trên đường đi làm về, ông L. đứng lại trú mưa và lấy thuốc lá trong túi quần ra hút. Do tay ướt, ông đã vô tình làm rách tờ vé số. Phần bị rách nằm ở giữa tờ vé số tạo thành lỗ thủng.

Ngày 26/9, tờ vé số của ông L. trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Ngày 2/10, ông này mang tờ vé số đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (tại tỉnh Quảng Ngãi) để làm thủ tục nhận thưởng.

29951601d63b5b65022a.jpg
Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách tạo lỗ thủng ở giữa.

Ngày 8/10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời ông L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi để làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện Công ty Xổ số cho rằng, tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó, công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính nên đã lập biên bản hoàn trả tờ vé số cho ông L.

Sau đó, ông L. phản ánh vụ việc đến nhiều cơ quan báo chí cũng như nhờ luật sư xem xét khởi kiện.

34087c1a3af0b7aeeee1.jpg
Thông tin thể hiện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trả thưởng cho ông P.D.L.

Đến ngày 20/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có văn bản mời ông L. bổ sung thông tin để xem xét lại trường hợp đặc biệt.

Ngày 21/10, ông L. được mời làm việc với lãnh đạo công ty và đưa tờ vé đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, sáng 23/10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trao thưởng cho ông L.

Nguyễn Ngọc
