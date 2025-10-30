Vụ thầy giáo ở Đắk Lắk bị đề nghị buộc thôi việc: Từng bị kỷ luật 5 lần

Ngày 30/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk đã có văn bản thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng (giáo viên dạy Toán Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô), do nhiều lần vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, trong thời gian đang thi hành kỷ luật cảnh cáo, ông Đàng Tảng tiếp tục có hành vi dùng tay đẩy mạnh vào vùng cổ đồng nghiệp ngay sân trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm và uy tín của nhà giáo.

Nơi ông Đàng Tảng công tác.

Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật Trường THPT Võ Nguyên Giáp ngày 25/10, 100% thành viên thống nhất đề nghị buộc thôi việc đối với ông Tảng. Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, ông Đàng Tảng đã 5 lần bị xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau như khiển trách, cảnh cáo.

Trên cơ sở các căn cứ nêu trên và hồ sơ vụ việc, Sở GD&ĐT nhận thấy hành vi vi phạm của ông Đàng Tảng là tái phạm khi đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật Cảnh cáo và hành vi vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận bức xúc và vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Do đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 3/10 khi thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trật tự trong khuôn viên trường và nhắc nhở ông Tảng vì đỗ xe không đúng vị trí.

Lúc này, ông Tảng đã lớn tiếng, có hành vi bóp cổ thầy Sinh hai lần, trước sự chứng kiến của học sinh và bảo vệ nhà trường. Sau đó, thầy Sinh bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ.

Nhà trường đã lập biên bản, ghi nhận thương tích và báo cáo vụ việc lên Sở GD &ĐT Đắk Lắk cùng Công an xã Ea Ô để xử lý theo quy định.