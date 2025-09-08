Vụ nổ phòng trọ ở Bắc Ninh: Hai vợ chồng công nhân tử vong do tự chế pháo

HHTO - Qua xác minh, danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là anh H.M.L (sinh năm 2000) và vợ là chị L.T.B.D (sinh năm 2004), cùng trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng 2h50' sáng ngày 8/9, tại khu nhà trọ Tuấn Hanh thuộc tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng. Tiếng nổ phát ra từ phòng trọ số 55 trên tầng 4 khiến nhiều người hoảng hốt.

Khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận hiện trường, hai nạn nhân là vợ chồng anh H.M.L. (sinh năm 2000) và chị L.T.B.D. (sinh năm 2004) được xác định đã tử vong tại chỗ. Cả hai quê ở xã Đồng Kỳ, cùng thuê trọ và làm công nhân tại địa phương từ năm 2020, có đăng ký tạm trú.

Xác pháo tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Ngay sau vụ việc, Công an phường Nếnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 tiến hành chữa cháy, bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi theo đúng quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ việc hai vợ chồng tự chế pháo trong phòng trọ, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc có 4 tầng với 64 phòng, hiện có hơn 100 người đang sinh sống, phần lớn là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn phường Nếnh.