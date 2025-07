Vụ lật xe khiến 10 người tử vong: Xe chạy tốc độ cao khi trời mưa

Trưa 27/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp khẩn nhằm đánh giá nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sông Trí.

Cuộc họp do ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT chủ trì. Dự họp có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 2h10’ ngày 25/7, xe ô tô giường nằm của nhà xe Tân Kim Chi mang biển kiểm soát 43F-007.76, do tài xế Lê Ngọc Thành (36 tuổi, trú phường Đông Quang, Thanh Hóa) điều khiển, đang lưu thông trên QL1 theo hướng Hà Nội – Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách.

Khi đến tổ dân phố Đông Trinh (phường Sông Trí), xe bất ngờ mất lái, va vào các cột mốc bên đường rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong và 15 người bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, cơ sở y tế cùng người dân đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu các nạn nhân và điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh bước đầu, chủ xe và tài xế chưa xuất trình được phù hiệu xe chạy tuyến cố định. Đặc biệt, dữ liệu giám sát hành trình cho thấy xe chạy với tốc độ 99 km/h trong khi giới hạn cho phép là 80 km/h. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường trơn trượt, khu vực có độ dốc, khiến tài xế không kiểm soát được phương tiện, dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Xe khách bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, đồng thời tạm giữ hình sự tài xế Lê Ngọc Thành.

Hiện vụ việc đang được phối hợp điều tra cùng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo chi tiết công tác cứu nạn, cứu hộ, công tác y tế và đề xuất giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới.

Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và tạm giữ tài xế.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ nguyên nhân để đề nghị truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cần xác định cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh nhằm ngăn chặn, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.