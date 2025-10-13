Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo báo cáo mới nhất của bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, có 3 người tử vong, 20 người bị thương hiện đang được điều trị.

Như báo Tiền Phong thông tin, khoảng 12h ngày 13/10, một chiếc xe khách chạy qua đoạn dốc Vần (tỉnh lộ 172, đoạn qua xã Việt Hồng, Lào Cai) bị mất phanh, đâm vào taluy dương và bị lật, khiến nhiều người bị thương vong. Chiếc xe của nhà xe Kiên Huyền, có BKS - 21H 01776.

12835.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

12836.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả âm tính. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách bị mất lái khi vào đoạn đường cong, dẫn đến va chạm vào ta luy dương.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

12837.jpg
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo báo cáo mới nhất của bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, có 3 nạn nhân tử vong là Hoàng Thị T. (48 tuổi), Lò Văn H. (30 tuổi), Hà Đình N. (35 tuổi); 20 người bị thương hiện đang được điều trị. Trước đó, thông tin ban đầu vụ việc có 3 người tử vong, 6 người bị thương.

Thành Đạt
