Vụ hút mỡ bụng tử vong: 'Không có sai sót chuyên môn'

TPO - Báo cáo kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế về trường hợp tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo khẳng định “không có sai sót chuyên môn”.

Ngày 30/12, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này đã có báo cáo kết luận của Hội đồng chuyên môn cấp sở đối với trường hợp tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo gửi đến Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Trước đó, Sở Y tế đã nhận đơn của ông Bùi Văn V. (chồng bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Th. 50 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân) khiếu nại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo sau khi phẫu thuật hút mỡ bụng tại cơ sở.

Sở Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định việc Bệnh viện Thẩm mỹ Gang whoo và người hành nghề có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Nguyễn Thị Ngọc Th.

Theo đó, ngày 16/10 bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Th. đến khám tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo do béo bụng và hông, được bác sĩ khám và chẩn đoán: thừa mỡ bụng và hông. Các chỉ số xét nghiệm kiểm tra đều trong giới hạn bình thường nên có chỉ định phẫu thuật hút mỡ bụng.

Sau phẫu thuật, sinh hiệu của người bệnh ổn định. Tuy nhiên 2 ngày sau, người bệnh có biểu hiện khó thở, được theo dõi thuyên tắc mỡ. Nhân viên y tế tại bệnh viện thẩm mỹ đã sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, thở hước.

Các bác sĩ chẩn đoán, người bệnh bị sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, biến chứng suy đa cơ quan - viêm cân hoại tử thành bụng. Dù đã được điều trị tích cực nhưng sau 1 ngày nhập viện, bệnh nhân đã tử vong tại BV Chợ Rẫy. Sau khi bệnh nhân qua đời, gia đình từ chối giải phẫu tử thi.

Sau khi xem xét các vấn đề liên quan, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế chẩn đoán nguyên nhân tử vong của người bệnh là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân hoại tử thành bụng sau phẫu thuật hút mỡ bụng trên cơ địa béo phì, tăng huyết áp. Không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi.

Bệnh viện Gangwhoo không có sai sót chuyên môn trong quá trình chăm sóc, xử trí và điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện có thiếu sót trong ghi chép hồ sơ bệnh án về quy trình chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật hút mỡ bụng. Người bệnh đã được chuyển viện kịp thời và an toàn đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Bên cạnh đó, Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo có thiếu sót trong quy chế ghi chép hồ sơ bệnh án và thái độ giao tiếp chưa đúng mực với thân nhân người bệnh.

Được biết, sau khi bệnh nhân qua đời, phía bệnh viện thẩm mỹ đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát. Sau khi lo hậu sự cho người quá cố, gia đình bệnh nhân đã nhận được thông báo và đồng thuận với kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế về nguyên nhân tử vong của người bệnh. Gia đình đã cam kết không khiếu nại, khiếu kiện về các nội dung liên quan đến vụ việc.