'Tủ thuốc Bảo Thanh' hưởng ứng hoạt động tri ân người có công với đất nước nhân dịp 27/7

Mới đây, nhãn hàng Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đã đồng hành cùng nhiều cơ quan, tổ chức trao đi những “Tủ thuốc Bảo Thanh” như một cách để bày tỏ trách nhiệm và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng tới các gia đình chính sách, thương bệnh binh tại nhiều địa phương trên cả nước.

“Tủ thuốc Bảo Thanh” của người dược sĩ nhân ái

Khởi đầu từ mong muốn lan tỏa để nhiều người dân Việt Nam được sử dụng bài thuốc từ tinh hoa y học cổ truyền giúp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe hô hấp, 4 năm qua, có một chương trình đã bền bỉ, kiên trì mang thuốc ho bổ phế đến với bà con nhân dân và rồi trở thành một “người bạn, người đồng hành” thân thiết với người dân trên khắp mọi miền đất nước. Đó chính là câu chuyện về “Tủ thuốc Bảo Thanh” của đội ngũ những người dược sĩ, bác sĩ nhân ái tại Công ty Dược phẩm Hoa Linh.

Chương trình được thực hiện ở những tỉnh vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam, nơi thời tiết khắc nghiệt và điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, người dân chưa có điều kiện chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Ở những bản làng đó, có những cung đường uốn lượn nên thơ, những ruộng bậc thang đổ sóng mùa vàng và những ngọn núi mù sương hùng vĩ, nhưng cũng ở những bản làng đó, các em học sinh và giáo viên hàng ngày vẫn phải vượt đèo dốc, đến trường trong gió lạnh cắt da cắt thịt vào mùa đông. Trong khi đó, hầu hết các trạm y tế địa phương còn thiếu thốn trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế… ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Có thể nói, đây là một trong những chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiêu biểu, góp phần bảo vệ sức khỏe hô hấp được thực hiện thường niên, xuất phát từ cái Tâm của các thầy thuốc Hoa Linh.

Năm 2024, kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ, nhãn hàng thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đã đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống (Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế), Sở Y tế Hà Tĩnh trong chương trình Khám, cấp thuốc, tặng quà cho người dân xã Cổ Đạm và xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, trao tặng “Tủ thuốc Bảo Thanh” cho trạm y tế hai xã, đồng thời cấp phát thuốc ho bổ phế cho các gia đình chính sách, người có công đến khám chữa bệnh.

Tại chương trình, với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, TTYT huyện Nghi Xuân, chương trình đã khám, cấp thuốc, tặng quà cho hơn 500 người dân hai xã. Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện nhiều người dân bị bệnh viêm phổi, các bệnh hô hấp mãn tính, tim mạch, đau xương khớp... Căn cứ vào loại bệnh, các bác sĩ đã cấp cho người dân các loại thuốc phù hợp để điều trị.

Bên cạnh thăm khám, các bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh về phổi và hô hấp. Qua đây giúp người dân tại địa phương nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp, đồng thời quan tâm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả.

Đại diện nhãn hàng thuốc ho bổ phế Bảo Thanh cho biết, trong hành trình gần 20 có mặt trên thị trường, Bảo Thanh không chỉ đóng góp cho xã hội những “sản phẩm chất lượng”, mà còn bền bỉ theo đuổi những chương trình cộng đồng, thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Trong đó, “Tủ thuốc Bảo Thanh” là hoạt động cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa của Dược phẩm Hoa Linh. Tiếp nối hành trình “Tri ân tháng 7”, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức tại xã Thượng Giáp (Na Hang, Tuyên Quang), xã Ngọc Khê (Trùng Khánh, Cao Bằng), xã Xuân Lãnh (Đồng Xuân, Phú Yên)... và được thực hiện hàng năm, lan tỏa đến nhiều vùng cao, vùng khó khăn của các tỉnh trên cả nước.

Sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Ra đời từ năm 2006, thương hiệu thuốc ho bổ phế Bảo Thanh được những người sáng lập, cũng là những người thầy thuốc, dược sĩ, bác sĩ dành trọn tâm huyết nghiên cứu, kế thừa tinh hoa y học cổ truyền phương Đông trong bài thuốc cổ phương Xuyên bối tỳ bà cao, kết hợp với kinh nghiệm trị bệnh được nhân dân đúc kết, gia thêm các vị thuốc dân gian Việt Nam như ô mai, vỏ quýt, mật ong… tạo ra sản phẩm thuốc đông dược có tác dụng trị bệnh toàn diện theo nguyên lý Đông y.

Ưu điểm nổi bật của thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, đó là không chỉ chữa trị triệu chứng (trị ho, hóa đờm), mà còn Bổ phế, nâng cao sức khỏe hệ hô hấp, ngăn ngừa hiệu quả các chứng ho do thay đổi thời tiết, ho do nhiễm lạnh, cảm lạnh, ho do viêm họng, viêm phế quản…

Gần 20 năm có mặt trên thị trường, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đã chinh phục người tiêu dùng không chỉ bởi chất lượng sản phẩm mà còn là những nỗ lực không ngừng đóng góp cho sức khỏe cộng đồng, từ đó khẳng định vị trí là thương hiệu Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích trong 3 năm liên tiếp (2021-2023), và 8 năm liên tiếp (2017-2024) được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

Sản phẩm đã được Bộ y tế tặng giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt lần 1 năm 2015, lần 2 năm 2024 nhằm tôn vinh thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tốt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời, là sản phẩm tiêu biểu cho sự kế thừa, phát triển và hiện đại hóa thuốc y học cổ truyền Việt Nam.