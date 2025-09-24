Vụ cưỡng chế tàu cao tốc Mai Linh Express để thu nợ: Hoãn thi hành án

TPO - Sau 3 ngày ra thông báo cưỡng chế tàu cao tốc Mai Linh Express của Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô để thu nợ, Thi hành án dân sự TP. Cần Thơ ra quyết định hoãn thi hành án.

Như tin đã đưa, ngày 16/9 vừa qua, Thi hành án dân sự (THADS) TP. Cần Thơ ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành án đối với Công ty CP Mai Linh Tây Đô (Cty Mai Linh Tây Đô, địa chỉ phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ) bằng biện pháp cưỡng chế kê biên bán phát mãi tài sản.

Tàu Mai Linh Express.

Tài sản bị kê biên là tàu cao tốc chở khách mang tên Mai Linh Express, dài 40m, rộng hơn 10m, tổng công suất máy chính 3.220KW, được đóng năm 2019. Thời gian cưỡng chế là 8h ngày 23/9/2025, tại nơi neo đậu tàu (Nhà máy X55, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ).

THADS TP. Cần Thơ yêu cầu Cty Mai Linh Tây Đô có mặt đúng thời gian, địa điểm. Trường hợp vắng mặt phải ủy quyền cho người khác tham gia, nếu vắng mặt, không ủy quyền hợp pháp thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành.

Việc cưỡng chế nhằm thi hành bản án số 60/2024/DS-ST ngày 30/5/2024 của TAND quận Cái Răng (cũ), xét xử vụ kiện của ông H.N.M.T (xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) kiện Cty Mai Linh Tây Đô vi phạm hợp đồng vay vốn. Cụ thể, do có quan hệ quen biết, ông T. cho Cty Mai Linh Tây Đô vay 1 tỷ đồng, trong thời gian từ 14/8/2023-31/12/2023, lãi suất 12%/năm. Tuy nhiên, công ty này không trả nợ gốc và lãi như cam kết. Sau khi bị khởi kiện, công ty trả cho ông T. 200 triệu đồng…

Tuy nhiên, đến ngày 19/9 vừa qua, THADS TP. Cần Thơ ra quyết định về việc hoãn thi hành án đối với Cty Mai Linh Tây Đô. Trong các khoản hoãn thi hành có nội dung “Buộc Cty Mai Linh Tây Đô trả cho ông H.N.M.T tổng số tiền vay gốc và lãi là hơn 892 triệu đồng”.

Một trong các căn cứ được THADS TP. Cần Thơ đưa ra là “Đơn yêu cầu độc lập” của Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) TP. Cần Thơ gửi TAND Khu vực 2 – Cần Thơ ngày 16/9.

Theo đơn, Quỹ ĐTPT TP. Cần Thơ đề nghị tòa buộc Cty Mai Linh Tây Đô phải trả cho Quỹ ĐTPT TP Cần Thơ số tiền nợ gần 30 tỷ đồng (theo hợp đồng vay vốn từ tháng 4/2019), đồng thời thanh toán tiền lãi quá hạn cho Quỹ ĐTTP TP. Cần Thơ là hơn 1,4 tỷ đồng…

Trường hợp Cty Mai Linh Tây Đô không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp hoặc các biện pháp hợp pháp khác để thu hồi nợ cho Quỹ ĐTPT TP. Cần Thơ, cụ thể là tàu Mai Linh Express…

“Cty Mai Linh Tây Đô đã ký kết hợp đồng đặt cọc với một công ty khác, với nội dung mua bán tàu Mai Linh Express. Việc tự ý thỏa thuận của Cty Mai Linh Tây Đô mà chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán, có dấu hiệu tẩu tán tài sản đang thế chấp là vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Quỹ Đầu tư” - Quỹ ĐTTP TP. Cần Thơ trình bày và đề nghị TAND Khu vực 2 – Cần Thơ tuyên vô hiệu hợp đồng đặt cọc nói trên.

Liên quan đến vụ việc, ông H.N.M.T. cho biết hôm nay (24/9) đã gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Viện KSND TP. Cần Thơ, Trưởng THADS TP. Cần Thơ.

Ông T. cho biết, Bản án số 60/2024/DS-ST ngày 30/5/2024 của TAND quận Cái Răng (đã có hiệu lực pháp luật) tuyên xử buộc Cty Mai Linh Tây Đô phải trả cho ông tổng số tiền hơn 892 triệu đồng và tiền lãi, các thủ tục thi hành án đã được thực hiện theo luật định, quyết định hoãn thi hành án là xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

“Thi hành án cho rằng tài sản kê biên có tranh chấp tại tòa nên hoãn. Căn cứ này là lấp liếm, đánh tráo khái niệm. Bởi lẽ, tôi được biết, TAND Khu vực 2 - Cần Thơ thụ lý vụ án tranh chấp do Công ty Chấn Kha khởi kiện Cty Mai Linh Tây Đô về tranh chấp hợp đồng đặt cọc. Trong đó, người có quyền lợi liên quan là Quỹ ĐTPT TP. Cần Thơ có yêu cầu độc lập về hợp đồng tín dụng. Như vậy, không có tranh chấp về sở hữu đối với tài sản kê biên. Tôi yêu cầu hủy bỏ quyết định trên, bởi có dấu hiệu làm trái quy định trong hoạt động tư pháp, tôi gửi đơn đến các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ”, ông T cho hay.