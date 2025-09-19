Vụ án Tập đoàn Thuận An: Phán quyết trên tinh thần khoan hồng với người làm theo chỉ đạo cấp trên, không hưởng lợi

TPO - Nêu phán quyết với 29 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Hội đồng xét xử cho hay, quyết định mức phạt dựa trên tinh thần nghiêm trị người đứng đầu, có vai trò chính, hưởng lợi nhiều; khoan hồng người có vai trò thứ yếu, không hưởng lợi, làm theo chỉ đạo cấp trên.

Các bị cáo đã nộp 154 tỷ đồng và 90.000 USD

Như Tiền Phong đưa tin, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội vừa tuyên án 29 bị cáo móc ngoặc nhau “thông thầu” xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, cùng một số địa phương, bộ ngành.

Bên cạnh mức án phạt tù, Hội đồng xét xử cũng nêu phán quyết với phần dân sự. Tòa xác định cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng là người có vai trò, trách nhiệm chính vì được hưởng lợi từ hành vi vi phạm pháp luật.

Ở phần tranh luận trước đó, ông Hưng và đại diện Tập đoàn nêu quan điểm sau khi các bị cáo khác nộp tiền khắc phục mà còn thiếu thì doanh nghiệp sẽ chịu nốt. Hội đồng xét xử ghi nhận việc này, nên buộc Hưng cùng doanh nghiệp của mình liên đới bồi thường cho các nguyên đơn dân sự là các Ban quản lý dự án - nơi có dự án sai phạm.

Trong vụ án, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu được tạo điều kiện trái quy định để trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Theo Hội đồng xét xử, tổng số tiền đưa và nhận trái phép các bị cáo đã nộp lại hơn 84 tỷ đồng; ngoài ra các bị cáo và gia đình khắc phục 70 tỷ đồng và 90.000 USD.

Tòa xác định số tiền đưa, nhận hưởng lợi bất chính của các bị cáo cần sung công quỹ Nhà nước.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Khi tuyên án Hội đồng xét đánh giá hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong nhóm hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan. Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu và các gói thầu có sử dụng tiền ngân sách của Nhà nước. Họ biết rõ các quy định trong lĩnh vực đấu thầu nhưng vẫn cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp.

Hội đồng xét xử đã quyết định án phạt dựa trên tinh thần nghiêm trị người đứng đầu, có vai trò chính, hưởng lợi nhiều; khoan hồng người có vai trò thứ yếu, không hưởng lợi, làm theo chỉ đạo cấp trên…

'Giãi bày' của Nguyễn Duy Hưng về công tác đấu thầu

Đối với hai bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) đã có tác động, chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu gây thiệt hại ngân sách. Hành vi này xâm phạm đến hoạt động công vụ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cơ quan Nhà nước.

Bản án quy kết ông Hà được biếu 750 triệu đồng; ông Pích được biếu 4 tỷ đồng. Khai về hành vi nhận tiền, ông Hà khai, chơi thân với Hưng nên khi được biếu tiền ông nghĩ Hưng như anh em thân tình nên nhận mà không nhận thức ngay được đây là hành vi phạm tội; còn ông Pích nhận thấy sai lầm, số tiền nhận cất trong nhà chưa sử dụng nên ông nộp toàn bộ khắc phục hậu quả.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng với cáo buộc chủ mưu, cầm đầu vụ án, là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ thực hiện hành vi sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm ảnh hưởng niềm tin nhân dân, gây bức xúc dư luận. Do đó, Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất, bản án đã tuyên Hưng 10 năm 6 tháng tù giam tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa cấp sơ thẩm cũng nhắc đến trách nhiệm của các bị cáo là lãnh đạo các Ban Quản lý dự án địa phương và Bộ Giao thông Vận tải như: Nguyễn Văn Thạo, Đàm Văn Cường (Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ). Trần Viết Cương (Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang cũ), Phạm Hoàng Tuấn, Phạm Văn Duân (Ban Quản lý dự án thành phố Hà Nội), Phạm Thanh Bình (Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Quang Huy, Vũ Hải Tùng (Cục Đường bộ Việt Nam) tiếp nhận đề nghị của các bị cáo tại Tập đoàn Thuận An, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và nhận tiền của bên tham gia đấu thầu...

Xuyên suốt phiên xét xử, PV Tiền Phong ghi nhận 29 bị cáo đều thành khẩn khai báo, không ai quanh co, chối tội.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng từng “giãi bày” một số bất cập trong công tác đấu thầu. Theo ông Hưng, trong bối cảnh cơ chế xin - cho tồn tại từ rất lâu thì các nhà thầu đều suy nghĩ muốn tham gia đấu thầu đều phải được “tạo điều kiện”. Để tạo ra sự sòng phẳng minh bạch cho công tác đấu thầu, ông nhận thấy “rất khó”…