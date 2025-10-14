Với ít nhất 2 tội danh, Shark Bình có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là chung thân

HHTO - Vụ án liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình khá phức tạp, vì thế rất có thể ông Bình sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị khởi tố với 2 tội danh.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Phòng PC03 cho biết vụ án liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình khá phức tạp, vì thế rất có thể ông Bình sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị khởi tố với 2 tội danh.

Với ít nhất hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” mà Shark Bình và những người khác bị khởi tố được quy định tại Điều 174 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Shark Bình và 9 bị can bị khởi tố cùng tội danh. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Người phạm tội sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp cụ thể (khoản 1).

Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm (khoản 2).

Trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm (khoản 3).

Mức phạt cao nhất của tội danh này là từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên (khoản 4).

Nếu bị chứng minh có tội, với hai tội danh đã khởi tố, trường hợp Shark Bình bị tuyên có tội đối với cả hai tội danh, tòa án sẽ áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc:

- Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung, nhưng không vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ và 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn.

- Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân, thì hình phạt chung là tù chung thân.

Tuy nhiên, những vụ án liên quan đến kinh tế, tùy thuộc vào yếu tố khắc phục hậu quả gây ra để cơ quan chức năng xem xét mức án dành cho đối tượng.

Công an Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570) để giải quyết theo quy định của pháp luật.