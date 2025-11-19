Viết tiếp hành trình nhân ái trên đất Kinh Bắc

TP - Trên khắp nẻo đường của đất Kinh Bắc, bước chân tình nguyện của các chiến sĩ áo xanh đã in đậm với nhiều việc làm thiết thực vì nhân dân. Tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đang viết tiếp câu chuyện đẹp về một thế hệ có trách nhiệm với cộng đồng.

Hướng về cộng đồng

Đầu tháng 10/2025, khi mưa lớn trút xuống, bản Còn Trang, xã Xuân Lương (tỉnh Bắc Ninh), nước dâng cao chỉ trong vài giờ, nhấn chìm nhiều ngôi nhà trong bản, trong đó có gia đình em Nông Bảo An, học lớp 4 Trường Tiểu học Canh Nậu. Em An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, bố đi làm ăn xa, em sống cùng bà nội.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xây nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Ngay sau khi nước rút, đoàn viên, thanh niên có mặt kịp thời hỗ trợ, dọn sạch bùn đất, tu sửa lại mái nhà, tiếp tế sách vở, lương thực cho gia đình An. “Nếu không có các anh chị đoàn viên, thanh niên, bà cháu em không biết sẽ ra sao”, An nói, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.

“Tuổi trẻ Bắc Ninh sẽ tiếp tục viết nên những trang mới đầy tự hào, góp phần xây dựng quê hương Kinh Bắc trở thành điểm sáng trong hành trình phát triển của đất nước”. Anh Trần Văn Đăng, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Sự hỗ trợ kịp thời của đoàn viên, thanh niên với gia đình em Nông Bảo An là một trong nhiều câu chuyện cảm động của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh. Anh Trần Văn Đăng, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Trước hết, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống có nhiều đổi mới sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn linh hoạt kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, chủ động chiếm lĩnh không gian mạng.

Phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục là điểm sáng, thu hút trên 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm thực hiện hơn 7.600 công trình thanh niên, với tổng giá trị làm lợi hơn 37 tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có bước chuyển mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh kết nạp mới hơn 58.000 đoàn viên, giới thiệu 8.450 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó gần 6.000 bạn trẻ được kết nạp Đảng; thành lập mới 30 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh tình nguyện hỗ trợ người dân thu hoạch vải thiều

Theo anh Đăng, tuổi trẻ Bắc Ninh đã tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách hành chính - một dấu ấn mạnh mẽ thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai thành công chương trình “300 ngày làm chữ ký số công cộng” với gần 285 nghìn chữ ký được cài đặt. Toàn tỉnh thành lập 2.762 tổ công nghệ số cộng đồng; 100% xã, phường có đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại bộ phận một cửa, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp.

“Chúng tôi hỗ trợ 147 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên với tổng giá trị hơn 212 tỷ đồng và giới thiệu việc làm cho gần 48.400 thanh niên”, anh Đăng cho biết.

Ba khâu đột phá chiến lược

Anh Trần Văn Đăng chia sẻ, bước vào nhiệm kỳ mới, khi Bắc Ninh đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trách nhiệm trên vai tuổi trẻ càng lớn hơn, nhưng cũng đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Bởi vậy, mục tiêu lớn nhất là khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và Nhân dân xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. “Chúng tôi xây dựng thế hệ thanh niên Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong hội nhập quốc tế”, anh Đăng nói.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xác định ba khâu đột phá chiến lược. Đó là đột phá trong chuyển đổi số toàn diện công tác Đoàn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quản lý đoàn viên, tuyên truyền và điều hành, làm cho tổ chức Đoàn gần gũi, hấp dẫn hơn với thanh niên. Đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn “vừa hồng, vừa chuyên”. Cuối cùng, đột phá trong mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt tại khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, vùng tôn giáo và địa bàn đặc thù.