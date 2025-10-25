Việt Nam và Maroc ký hiệp định về dẫn độ

TPO - Chiều 25/10, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Lễ ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp ngài Abdellatif Ouahbi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Maroc.

Chào mừng Bộ trưởng Abdellatif Ouahbi cùng đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển bền vững của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Maroc trong suốt hơn 60 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1961). Quan hệ hai nước ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục, văn hóa và pháp luật.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Abdellatif Ouahbi.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, các hiệp định song phương mà hai bên đã ký kết, gồm Hiệp định Thương mại (2001), Hiệp định Khung hợp tác kinh tế – văn hóa – khoa học kỹ thuật (2008), Hiệp định miễn thị thực ngoại giao (2008) và Hiệp định khuyến khích đầu tư (2008), đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho hợp tác lâu dài, hiệu quả và thực chất.

Trao đổi về bối cảnh an ninh toàn cầu hiện nay, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia đang là thách thức chung của nhân loại trong kỷ nguyên số, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia. Bộ trưởng khẳng định, Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng, thể hiện đồng thuận toàn cầu của hơn 150 quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Á và châu Phi, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Maroc.

Đại diện 2 bên tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, truy nã các đối tượng phạm tội có liên quan đến công dân hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khủng bố, tội phạm công nghệ cao và mua bán người.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh tham vấn, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, phối hợp trong quá trình ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế song phương, đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL).

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ hy vọng, trong chuyến công tác sắp tới của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự khóa họp Đại hội đồng INTERPOL và làm việc tại Maroc vào tháng 11/2025, hai bên sẽ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người, qua đó tạo hành lang pháp lý cụ thể cho hợp tác song phương về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các lĩnh vực khác cùng quan tâm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Abdellatif Ouahbi ký Hiệp định về dẫn độ giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Maroc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Abdellatif Ouahbi cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp và nhấn mạnh, cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng cùng Lễ mở ký Công ước Hà Nội là biểu tượng cho tinh thần hợp tác Nam – Nam, thể hiện quyết tâm của các nước đang phát triển trong việc kiến tạo một không gian mạng an toàn, công bằng và nhân văn.

Ngài Bộ trưởng tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Maroc, đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Maroc, sẽ ngày càng phát triển vững bền vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng của châu Á, châu Phi và toàn cầu.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Abdellatif Ouahbi ký Hiệp định về dẫn độ giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Maroc.