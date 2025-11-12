Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn của Jordan

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn của Jordan tại Việt Nam; đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…

Chiều 12/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực Trung Đông đang có nhiều biến động nhanh, Thủ tướng đánh giá cao vai trò kiến tạo hoà bình của Jordan tại khu vực cũng như sự giúp đỡ quý báu mà Jordan dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.

﻿Ảnh: Nhật Minh.

Thủ tướng bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, giao lưu nhân văn sâu sắc hơn, hợp tác kinh tế được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thể hiện sự vui mừng khi gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, người bạn thân thiết của Quốc vương, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương và đoàn đại biểu cấp cao Jordan.

Quốc vương nhấn mạnh mong muốn của Jordan trong việc tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á và Jordan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực Trung Đông.

Quốc vương Jordan khẳng định, hai nước có rất nhiều tiềm năng có thể học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, trong đó có các lĩnh vực rất quan trọng nhằm giúp hai bên đối phó với các thách thức toàn cầu, trong đó nổi bật là các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ, phát triển ngành Halal… Quốc vương cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa sinh viên hai nước nhằm củng cố hiệu quả cầu nối giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Jordan tại cuộc hội kiến. Ảnh: Nhật Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất hai nước cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn của Jordan tại Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản… thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Về hợp tác nông nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần tìm kiếm các mô hình hợp tác mới để nâng cao tính hiệu quả, giảm thiểu chi phí sản xuất như triển khai các dự án xuất khẩu tại chỗ, cho biết đây là mô hình đã được Việt Nam triển khai thành công tại một số quốc gia. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên cần sớm trao đổi cụ thể về hướng hợp tác này. Thủ tướng cũng đề nghị phía Jordan tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal. Quốc vương Jordan cho biết hai nước có thể triển khai các dự án hợp tác chung cũng như hợp tác ba bên nhằm nâng cao hiệu quả dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein cũng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch, y tế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý… Quốc vương Jordan cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, sớm cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tiếng Ả-rập theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục thúc đẩy phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc; trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Sẵn sàng tạo điều kiện pháp lý thuận lợi

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Jordan. Ảnh: Như Ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Jordan trong việc thúc đẩy hoà bình, ổn định và phát triển ở Trung Đông, cũng như vai trò lãnh đạo của Quốc vương Jordan trong thúc đẩy các giá trị nhân văn, công bằng xã hội và an ninh lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực với Jordan trên cơ sở cùng có lợi, nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hợp tác song phương; phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất hai bên cần tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh thông qua việc trao đổi đoàn các cấp. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dệt may, năng lượng tái tạo, logistics, y tế…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đề nghị mở rộng hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên, học bổng, du lịch và văn hoá để thế hệ trẻ hai dân tộc hiểu biết và gắn bó hơn. Để thực hiện mục tiêu này, Quốc vương Jordan đề nghị hai bên nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cơ quan lập pháp hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương giữa Việt Nam và Jordan.