Việt Nam – Liên bang Nga tăng cường hợp tác trên biển

TPO - Ngày 15/9, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có cuộc hội đàm với Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev nhân chuyến công tác của ông đến Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế của Nga với vai trò cường quốc biển, với năng lực hải quân mạnh, mạng lưới cảng biển chiến lược rộng khắp, công nghệ đóng tàu tiên tiến và mô hình quản lý, khai thác biển hiện đại.

Hai bên cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng chia sẻ quan điểm, lập trường nhất quán của Việt Nam về tình hình Biển Đông.

Cuộc hội đàm ngày 15/9. Ảnh: BQP

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga đã được triển khai theo tinh thần “tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện”.

Thời gian tới, trên cơ sở Kế hoạch Phát triển hợp tác quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030 được Bộ Quốc phòng hai nước ký tháng 5/2025, Việt Nam và Nga tập trung thúc đẩy ký kết Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu nạn trên biển, tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các lĩnh vực khác mà hai bên đang hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và hoan nghênh đề xuất của Hội đồng Biển Liên bang Nga về ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga; bày tỏ tin tưởng bản ghi nhớ sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên tổ chức tham vấn, trao đổi quan điểm về ổn định chiến lược trên biển, đại dương; hợp tác hải quân, kỹ thuật quân sự hải quân; an ninh hàng hải, thực thi pháp luật trên biển; đóng tàu, nghiên cứu khoa học biển, hạ tầng cảng biển.

Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev nhấn mạnh, việc hai nước tăng cường hợp tác trên biển hoàn toàn phù hợp với tinh thần Đối tác Chiến lược toàn diện đã được thiết lập.

Ông Nikolai Patrushev đánh giá hai bên còn tiềm năng lớn để tiếp tục phát triển hợp tác trong lĩnh vực này, hướng tới việc củng cố sự ổn định chiến lược trên biển và đại dương, tăng cường hợp tác đối phó nhiều thách thức và mối đe dọa trên các vùng biển.