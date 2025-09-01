Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin

TPO - Ngày 1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào thân ái của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Nga V. Putin; bày tỏ cảm ơn Tổng thống V. Putin về những lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cảm ơn Nga đã cử đoàn do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) dẫn đầu sang tham dự Lễ kỷ niệm và cử đoàn quân nhân sang tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, đây là những nghĩa cử thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng của Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam giải phóng ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân; nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VGP.

Hai bên bày tỏ sự hài lòng về những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự điều hành của hai Chính phủ, nhiều vấn đề trong quan hệ song phương Việt - Nga đã được tháo gỡ, tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Nga V. Putin nhất trí cần tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã thoả thuận nhân dịp các chuyến thăm cấp cao; nhất trí với các đề xuất hợp tác mà Thủ tướng nêu, khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Nga triển khai hợp tác cùng phía Việt Nam.