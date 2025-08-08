Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Đội tuyển Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng, 1 Bạc, 3 Đồng và 1 giải Khuyến khích tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thông tin do Bộ GD - ĐT công bố chiều 8/8. Ở nội dung cá nhân, 100% thí sinh Việt Nam giành huy chương. Ba Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Viết Trung Nhân (lớp 10, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (lớp 11, cùng trường) và Nguyễn Phú Nhân (lớp 11, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng).

Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế.

Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Nhật Minh (lớp 10, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội). Ba Huy chương Đồng được trao cho Nguyễn Khắc Trung Kiên, Bùi Đàm Quân (lớp 12, THPT Chuyên ĐH Sư phạm – ĐH Sư phạm Hà Nội) và Hoàng Công Bảo Long (lớp 11, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng). Giải Khuyến khích thuộc về Bùi Quang Nguyên (lớp 12, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội).

Ở nội dung đồng đội, đội Việt Nam 2 gồm Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đạt hạng 4 với 198,4 điểm, xếp sau Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất IOAI 2025.

IOAI 2025 diễn ra từ ngày 2 - 8/8 tại Bắc Kinh, với 300 thí sinh thuộc 78 đội, đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lễ bế mạc và trao giải tổ chức chiều 8/8 (giờ địa phương).

