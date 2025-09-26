Việt Hương không muốn nhìn mặt Khương Ngọc

TPO - Tại showcase "Cục vàng của ngoại" tại TPHCM, Việt Hương tiết lộ từng “không thèm nhìn mặt” đạo diễn Khương Ngọc vì áp lực trên phim trường. Căng thẳng giúp nữ diễn viên làm mới bản thân trong vai diễn chưa từng thấy ở nghệ sĩ hài.

Ngày 25/9, đoàn phim Cục vàng của ngoại có buổi showcase tại TPHCM. Dự án đánh dấu sự trở lại của Khương Ngọc sau thành tích 113 tỷ đồng của Chị dâu. Trở lại đường đua điện ảnh sau một năm chuẩn bị, ê-kíp quen mặt gồm Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh... gặp nhiều áp lực khi làm việc cùng đạo diễn.

Việt Hương cho biết quá trình làm việc cùng Khương Ngọc nhiều lúc căng thẳng đến mức cả ê-kíp giận dỗi, không nói chuyện, thậm chí chặn số của nhau và rời hết các nhóm để khỏi nhìn mặt, kể cả Khương Ngọc.

Khi nhìn lại, Việt Hương nói nhờ Khương Ngọc, cô có cơ hội làm mới bản thân. "Áp lực ấy cũng giúp tôi dấn sâu hơn vào điện ảnh”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Việt Hương và Băng Di nói áp lực khi đóng phim của Khương Ngọc.

Để hóa thân trọn vẹn vào vai bà ngoại, nữ diễn viên liên tục tăng giảm 5-7 kg. Có lúc đóng vai phụ nữ tiền mãn kinh, cân nặng thất thường. Có những cảnh cô gục mặt xuống khóc, sau đó lau nước mắt và đứng dậy tiếp tục diễn.

“Đạo diễn rất khỏe, còn chúng tôi gánh hết”, Việt Hương hài hước nói.

Hai năm sau Đất rừng Phương Nam, Băng Di trở lại với vai diễn khiến cô “đồng cảm ngay từ khi nghe Khương Ngọc mời”. Ban đầu, cô áp lực khi đóng phim của Khương Ngọc. Nhưng sau quá trình tham gia, nữ diễn viên diễn viên ấn tượng với cách làm phim kỹ lưỡng.

“Ban đầu tôi nghĩ anh nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng khi quay mới hiểu sự chuẩn bị ấy cần thiết thế nào”, Băng Di nói.

Việt Hương là một trong những lý do Băng Di tham gia Cục vàng của ngoại. “Ngoài đời tôi rất thương má, nhưng trong phim có lúc phải giận, phải ghét. Vai diễn này là tổng hòa của mọi cảm xúc. Cảnh khóc kéo dài nhiều giờ khiến tôi kiệt sức, nhưng cũng cho phép tôi truyền tải trọn vẹn tâm trạng nhân vật”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Trở lại với ê-kíp từng thực hiện Chị dâu, Lê Khánh cho biết lời mời của đoàn phim là “cơ hội không thể bỏ lỡ”. Vai Diễm - người hàng xóm của bà Hậu (Việt Hương) - đòi hỏi sự kết nối tinh tế để vừa “có mặt hợp lý, không bị dư thừa trong xóm lao động”.

“Diễm xấc xược, đôi khi nhảm nhí, hỗn hào với mẹ, nhưng cũng có bi kịch riêng. Ngoài những điều hời hợt, phụ nữ vẫn coi gia đình là quan trọng nhất. Chính câu hỏi ‘gia đình là gì, bảo vệ nó ra sao’ khiến tôi gắn bó với vai này”, Lê Khánh chia sẻ.

Đạo diễn Khương Ngọc và diễn viên Lê Khánh tại buổi showcase Cục vàng của ngoại.

Trong phần giao lưu với khán giả, đạo diễn Khương Ngọc xem Cục vàng của ngoại là lời tri ân sau thành công của Chị dâu. Anh xây dựng bộ phim theo trục đối xứng. Hình ảnh đầu và cuối phim lặp lại nhưng đảo vị trí nhân vật, ánh sáng thay đổi theo mùa, bức tranh khung cửa sổ xuất hiện ở nhiều biến thể.

Khương Ngọc nói thêm anh muốn kể câu chuyện gia đình bằng chi tiết điện ảnh thay vì lời thoại: “Điện ảnh Việt có nhiều phim gia đình nhưng đôi khi giải quyết tình huống bằng thoại. Tôi chọn làm khác đi, theo đúng góc nhìn của mình. Thử thách lớn nhất lần này là làm việc với trẻ em, may mắn là các bé diễn rất tốt”.

Về kỹ thuật, đạo diễn tiết lộ hợp tác với chuyên gia chỉnh màu từng tham gia Gia tài của ngoại và Call Me by Your Name: “Tôi không muốn làm bản sao, mà tạo ra màu sắc rất đời, rất Việt Nam. Anh ấy giỏi đến mức có thể làm phim Á ra chất Á, phim Tây ra chất Tây. Tôi tin vào khả năng của anh”, Khương Ngọc nói.

Lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ của chính Khương Ngọc, Cục vàng của ngoại kể câu chuyện chan chứa tình thân giữa bà và cháu trong xóm lao động mộc mạc. Nhân vật trung tâm là bà Hậu, người phụ nữ tần tảo, một mình nuôi cháu ngoại sau khi con gái bỏ đi. Dẫu chật vật mưu sinh, bà vẫn xem đứa cháu là “cục vàng”, nguồn sống và niềm an ủi lớn nhất.

Bộ phim đưa khán giả trở lại những lát cắt đời thường, gồm nụ cười của trẻ nhỏ, vòng tay chở che của người bà, sự đùm bọc của hàng xóm...

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết anh dành nhiều thời gian quan sát đời sống, kiểm chứng từng chi tiết và lời thoại để giữ nguyên chất mộc mạc, gần gũi. “Tôi muốn mọi thứ trong phim đều mang hơi thở thật, để người xem thấy mình trong đó”, anh nói thêm.