Giải trí

Google News

Sao nữ 'Gia đình là số một' trả giá đắt

Minh Vũ

TPO - Kết cục của Hwang Jung Eum khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Từng là nữ hoàng dòng phim rom-com, giờ đây nữ diễn viên vướng vòng lao lý.

Ngày 25/9, Naver đưa tin Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng được hưởng án 4 năm tù treo vì tội biển thủ số tiền 4,34 tỷ won (tương đương 3,1 triệu USD), khoảng 82 tỷ đồng, từ công ty riêng vào năm 2022.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 12 cùng năm, Hwang Jung Eum đã rút tổng cộng 4,34 tỷ won từ công ty Hunminjeongeum Entertainment, nơi cô sở hữu 100% cổ phần. Ban đầu, khoảng 700 triệu won được rút ra dưới danh nghĩa “tạm ứng”, sau đó gần 4,2 tỷ won được chuyển vào đầu tư tiền điện tử.

Theo điều tra, Hwang Jung Eum còn sử dụng số tiền này để mua sắm hàng xa xỉ. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, nữ diễn viên có thái độ ăn năn thành khẩn và đã hoàn trả lại đủ số tiền, không khiến ai chịu ảnh hưởng và đây là lần đầu cô phạm tội, do đó, tòa án quyết định cho cô được hưởng án treo.

hwang1.jpg
Hwang Jung Eum phải chịu 4 năm tù treo.

Sau khi nhận án phạt từ tòa, Hwang Jung Eum bật khóc rời phòng xử. Minh tinh Gia đình là số một gửi lời xin lỗi đến công chúng: "Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho người hâm mộ, khiến sự việc trở nên ồn ào. Tôi chưa từng đến gần đồn cảnh sát, nên khi nghe phán quyết tôi đã không cầm được nước mắt".

Trong một tuyên bố trước đó, nữ diễn viên giải thích động cơ: “Tôi lập công ty để hỗ trợ sự nghiệp nghệ thuật của mình. Năm 2021, một số người quen khuyên tôi đầu tư tiền ảo với hy vọng tăng trưởng vốn cho công ty. Do thiếu hiểu biết nhưng vẫn tin rằng có thể sinh lời, tôi đã đưa ra quyết định sai lầm. Dù khoản tiền đứng tên công ty, thực chất đó là thu nhập từ hoạt động cá nhân của tôi, nên tôi đã hành xử bất cẩn".

hwang2a.jpg
Nữ diễn viên bật khóc tại tòa sau khi bị tuyên án.

Hwang Jung Eum, sinh năm 1985, ra mắt với vai trò ca sĩ nhóm Sugar năm 2001 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn với loạt phim ăn khách như Gia đình là số 1 (phần 2), Secret love, Kill me, heal me hay She was pretty... Cô từng nhiều lần nhận giải thưởng truyền hình lớn nhờ lối diễn xuất đa dạng. Về đời tư, cô kết hôn với doanh nhân Lee Young Don năm 2016, có hai con trai, hiện đã ly hôn.

Minh Vũ
#Hwang Jung Eum #Gia đình là số một #sao Hàn Quốc #sao Hàn đi tù

