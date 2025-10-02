Việc làm chủ đồng tiền không chỉ dành cho người giàu

TPO - Chuyên gia từ Ngân hàng Vietcombank đã có những chia sẻ thẳng thắn và thực tế, gỡ bỏ rào cản tâm lý về quản lý tài chính cho sinh viên; việc làm chủ đồng tiền không phải là câu chuyện xa vời, chỉ dành cho người giàu, mà là một kỹ năng cần thiết có thể bắt đầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dù với ngân sách hạn hẹp.

Từ thấu hiểu đến phá bỏ rào cản tâm lý

Ngày 2/10, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban tổ chức chương trình Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 phối hợp Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ tài chính cá nhân - làm chủ đồng tiền”.

Trao đổi tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chia sẻ về vai trò của ngân hàng trong việc đồng hành với người trẻ trong bảo vệ tài chính cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang nhấn mạnh rằng, việc làm chủ đồng tiền không phải là câu chuyện xa vời chỉ dành cho người giàu, mà là một kỹ năng cần thiết có thể bắt đầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dù với ngân sách hạn hẹp.

Phó phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đưa ra một ví dụ gần gũi về ngân sách hàng tháng của một sinh viên, khoảng 5 triệu đồng, bao gồm cả tiền chu cấp từ gia đình và thu nhập từ việc làm thêm. Với số tiền này, bà cho rằng việc nói đến "đầu tư" hay "sinh ra tài sản" có thể khiến các bạn sinh viên "bật cười" vì cảm thấy "xa vời quá". Tuy nhiên, đây chính là quan niệm sai lầm cần thay đổi.

Theo Phó phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, nguyên tắc cốt lõi là “có ít dùng ít, có nhiều dùng nhiều, chúng ta biết quản lý cái tài chính của mình thì chúng ta sẽ tạo thành một thói quen trong tương lai. Khi đã có cái nguyên tắc của việc quản lý cái tài chính của mình thì chúng ta luôn luôn chủ động, không bao giờ bị động và chúng ta cũng không bao giờ rơi vào những tình huống trớ trêu".

Bà Nguyễn Thị Hương Giang trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Dương Triều

Từ quy tắc ngân sách đến sức mạnh của công nghệ

Bà Nguyễn Thị Hương Giang cho biết, các ứng dụng ngân hàng ngày nay không chỉ để chuyển tiền mà còn tích hợp nhiều tính năng tiện ích quản lý tài chính thông minh.

Phó phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam gợi ý một quy tắc phân bổ ngân sách đơn giản: 50% cho các chi tiêu thiết yếu hằng ngày; 20% cho các quỹ khẩn cấp (như khi ốm đau hoặc các chi phí phát sinh bất ngờ); 20% dành cho tiết kiệm và đầu tư.

Bên cạnh đó, ứng dụng ngân hàng còn có tính năng cảnh báo khi chi tiêu trong một hạng mục nào đó đạt đến ngưỡng, giúp người dùng "hãm lại" và kiểm soát chi tiêu tốt hơn. Ngoài ra, các tính năng như "quản lý thu chi" hay "quản lý nhóm" khi đi chơi, du lịch cũng giúp việc theo dõi dòng tiền trở nên minh bạch và dễ dàng hơn.

Để an toàn giao dịch ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hương Giang nêu rõ "nguyên tắc vàng": Ngân hàng không bao giờ yêu cầu các bạn cung cấp bất kỳ một thứ gì một thông qua đường link. Không phải điền một cái gì vào đường link cả. Cũng không bao giờ yêu cầu các bạn phải cung cấp mật khẩu hay là user để đăng nhập vào cái ứng dụng của chúng tôi.

Tích luỹ và gia tăng tài sản

Phó phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thị Hương Giang đặt câu hỏi “làm thế nào để sinh lời” và khẳng định, sinh viên không cần phải có 100 triệu đồng mới có thể bắt đầu tích lũy. Sức mạnh nằm ở việc bắt đầu từ những con số rất nhỏ nhưng đều đặn.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang đưa ra một ví dụ, chỉ với 100.000 đồng tiết kiệm mỗi tháng, sau 10 năm, một sinh viên có thể tích lũy được 24 triệu đồng. Con số này tuy không lớn nhưng là một "chút vốn" quan trọng cho những mục tiêu lớn trong tương lai như lập gia đình, mua nhà hay đi du học.

Về kênh đầu tư, Phó phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khuyên các bạn trẻ không nên "lao đi để đầu tư vàng", "tiền ảo" hay các "cổ phiếu biến động quá mạnh" vì rủi ro cao và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu. Thay vào đó, những kênh đầu tư an toàn, có kỷ luật và được quản lý bởi chuyên gia như các quỹ đầu tư là lựa chọn phù hợp hơn cho người mới bắt đầu.

Khép lại phần chia sẻ, Phó phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam gửi thông điệp đến các bạn trẻ tham dự tọa đàm: Việc trang bị kỹ năng bảo vệ tài chính cá nhân và tích lũy tài sản cần được bắt đầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và duy trì trong suốt cuộc đời. Khi có sự hiểu biết, chúng ta sẽ luôn chủ động quản lý và bảo vệ được tài sản của mình.