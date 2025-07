Video: Chuông ngân vang tại chùa Quán Sứ sáng 1/7, cầu quốc thái dân an

Đúng 6 giờ hôm nay 1/7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông, cầu quốc thái dân an trong ngày đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, mặc dù trời có mưa song ngay từ 5 giờ sáng hôm nay, hàng trăm phật tử đã đổ về chùa Quán sứ (Hà Nội) để chứng kiến nghi thức thỉnh chuông và cầu nguyện quốc thái dân an.

Đúng 6 giờ sáng, 2 chư tăng của chùa Quán Sứ đã cử 3 hồi chuông, trống bát nhã kéo dài 5 phút. Sau đó, các chư tăng đi từ phòng khách đến chính điện tiến hành khóa lễ, tiếng tụng kinh, niệm phật vang khắp ngôi chùa.

Trao đổi với báo chí, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đất nước đang trong giai đoạn lịch sử quan trọng khi các tỉnh thành mới và mô hình chính quyền 2 cấp chính thức vận hành từ hôm nay 1-7.

"Đây là thời khắc vô cùng ý nghĩa và trọng đại. Phật giáo với truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, trong suốt 2 ngàn năm lịch sử mỗi khi bước vào thời khắc lịch sử của đất nước, của dân tộc Phật giáo luôn đồng hành mang đến niềm tin, đem đến sự đoàn kết, đem đến sự vững tin của dân tộc. Trong thời khắc lịch sử ngày hôm nay 1-7, Trưởng lão Hoà thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự đã gửi tới tất cả chùa, cơ sở tu viện trên cả nước và các ban trị sự cùng cầu Quốc thái dân an"- Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, nghi thức cầu quốc thái dân an, gồm bước: Thỉnh 3 hồi chuông bát nhã. Sau đó, các sư, tăng ni phật tử cùng tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

"Đây là một nghi lễ truyền thống để chúng ta đoàn kết, vững mạnh vận hành, công việc thật tốt với tinh thần phục vụ nhân dân. Nghi thức thỉnh 3 hồi chuông bát nhã là nghi thức trang trọng của Phật giáo khi mà có những đại lễ lớn của Phật giáo thì các chùa và chư tăng ni sẽ thỉnh 3 hồi chuông bát nhã thể hiện sự thiêng liêng, thể hiện đây là một đức truyền thông đặc biệt tới tất cả muôn ngàn chúng sinh"- Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.

Ngày 25/6, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Công văn số 284/HĐTS-VP1 về việc đề nghị các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông, trống cầu Quốc thái dân an vào sáng 1-7-2025, đánh dấu ngày hoạt động đầu tiên của chính quyền địa phương hai cấp.Theo đó, đúng 6 giờ sáng 1-7, các chùa, cơ sở tự viện sẽ đồng loạt cử hành trang nghiêm nghi lễ đánh ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam.