Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp trên cả nước

TPO - Ngày đầu tiên vận hành chính quyền 2 cấp tại thành phố Đà Nẵng mới sau sáp nhập, người dân tỏ ra hài lòng khi trải nghiệm được phục vụ khi tới thực hiện các thủ tục hành chính. Sáng 1/7, ngày làm việc đầu tiên của các xã, phường mới sau sắp xếp, sáp nhập, tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại địa bàn TP. Cần Thơ cũng tạo ấn tượng tốt với người dân tới giao dịch.

Sáng 1/7, các phường, xã tại thành phố Đà Nẵng mới chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng), các cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã có mặt để hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ những công dân đầu tiên đến làm việc.

Rất đông người dân đã đến để làm thủ tục, được cán bộ hướng dẫn tận tình, các thủ tục hoàn thiện nhanh chóng.

Bà Đoàn Thị Anh (72 tuổi) đến làm thủ tục nhận trợ cấp xã hội, bà nói rất vui khi được cán bộ tận tình hướng dẫn. “Già rồi mà con cái thì bận làm ăn xa hết nên lên đây nhờ các cô chú cán bộ hướng dẫn. Thật may khi cán bộ rất nhiệt tình, chứ tôi già rồi không nhanh nhạy, không biết lối nào”, bà Anh nói.

Ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ cho biết, đơn vị bố trí 10 cán bộ để phục vụ người dân.

Trung tâm được trang bị các thiết bị cơ sở vật chất đảm bảo, trước đó tại phường cũng đã tiến hành chạy thử nghiệm mô hình do đó hôm nay khi chính thức vận hành thì cơ bản suôn sẻ, hiệu quả.

Ông Công cho biết, trước khi vận hành chính thức, phường đã họp triển khai và quán triệt tinh thần chính quyền 2 cấp là chính quyền trực tiếp phục vụ nhân dân do đó phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hóa phục vụ kể cả trong giao tiếp ứng xử. Cán bộ hướng dẫn cụ thể cho người dân, không từ chối tiếp nhận bất cứ thủ tục nào trừ trường hợp thủ tục không đúng hoặc chưa đủ thì hướng dẫn người dân bổ sung 1 lần.

“Việc đánh giá cán bộ công chức trên tinh thần, trách nhiệm, nhiệm vụ, kết quả sản phẩm trên hệ thống đánh giá phần mềm cán bộ công chức, trên kết quả được giao và kiến nghị của người dân do đó đảm bảo giám sát mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, tránh tình trạng cán bộ làm khó dân”, ông Công nói.

Trong sáng nay, việc vận hành diễn ra rất suôn sẻ, nhanh chóng, người dân hài lòng.

Tại xã Chiên Đàn (thành phố Đà Nẵng), các cán bộ tại Trung tâm hành chính công có mặt đầy đủ, đúng giờ, sẵn sàng phục vụ người dân. Tuy nhiên qua ghi nhận sáng cùng ngày tại đây số lượng người dân đến đây làm các thủ tục ít hơn.

Từ hôm nay 1/7, cả nước chính thức vận hành chính quyền 2 cấp. Nhiều ý kiến bày tỏ lạc quan và tràn đầy hy vọng chính quyền 2 cấp sẽ gỡ bỏ được sự chồng chéo giữa các cấp hành chính, bộ máy gọn nhẹ nhưng năng động, hiệu quả hơn.

Ngày đầu xã, phường mới Cần Thơ hoạt động

Sáng 1/7, ngày làm việc đầu tiên của các xã, phường mới sau sắp xếp, sáp nhập, tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại địa bàn TP. Cần Thơ đã tạo ấn tượng tốt với người dân tới giao dịch.

Hơn 7h30, chị Trầm Như Ngọc (phường 8 - TP. Sóc Trăng cũ, nay là phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ) đã có mặt tại Trung tâm Hành chính công của phường Sóc Trăng để làm hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất. “Dù là ngày đầu vận hành mô hình mới, cấp xã cũng lần đầu giải quyết thủ tục sổ đỏ cho người dân, nhưng cán bộ phường làm việc rất nhiệt tình, hướng dẫn chi tiết, thái độ vui vẻ. Thủ tục nhanh, gọn, tôi rất hài lòng”, chị Ngọc nói.

Ông Huỳnh Đức Dũng - Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng cho hay, để chuẩn bị cho ngày 1/7 hoạt động chính thức phường mới, phường đã sửa sang phòng làm việc, trang bị đầy đủ thiết bị, lắp ghế ngồi cho người dân.

"Quan điểm của lãnh đạo phường là phục vụ tốt nhất, nhanh nhất cho bà con, đúng như chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi kiểm tra chiều 30/6", ông Dũng nói.

Tại xã An Ninh (TP. Cần Thơ - đơn vị mới sáp nhập từ xã An Ninh và An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng cũ) có diện tích tự nhiên gần 6.900ha, dân số hơn 40.000 người. Trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 57%.

Ngày đầu xã An Ninh hoạt động theo mô hình mới không khí làm việc cũng rất khẩn trương.

Bà Châu Ngọc Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã An Ninh cho biết, xã bố trí 7 cán bộ, nhân viên trực tại Trung tâm Hành chính công, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ người dân. "Nửa buổi sáng nay có hơn 30 người đến làm thủ tục, bà con đều được hướng dẫn tận tình, ai cũng phấn khởi, hài lòng”, bà Hồng nói.

Còn tại xã Thuận Hòa, Bí thư Đảng ủy xã - Trương Quốc Điền cho biết: “Ngay ngày đầu, chúng tôi quán triệt cán bộ, công chức phải phục vụ nhân dân với tinh thần ‘hết việc không hết giờ’. Hiệu quả công việc là thước đo hàng đầu”.

Ông Kim Sài Huil (71 tuổi, dân tộc Khmer) cùng vợ tới trụ sở UBND xã Thuận Hòa từ sớm để làm giấy tờ cũng hài lòng. “Cán bộ vui vẻ, hướng dẫn bấm số, nộp giấy tờ nhanh gọn. Trụ sở mới khang trang, sạch đẹp, có máy lạnh mát rượi, chúng tôi rất mừng”, ông Hiul nói.

Nhiều ngôi chùa ở Cần Thơ đánh 3 hồi chuông, trống mừng đất nước đổi mới

Đúng 6 giờ ngày 1/7, hơn 18.000 ngôi chùa trên cả nước đồng loạt thực hiện nghi lễ “3 hồi chuông cầu quốc thái dân an" hòa nhịp đập giang sơn. Tại Cần Thơ, hòa cùng nhịp đập của đất nước, nhiều ngôi chùa cũng thực hiện nghi lễ đặc biệt ý nghĩa này.