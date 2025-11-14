Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VGBC ra mắt LOTUS phiên bản 4, vinh danh Top 8 doanh nghiệp tiên phong công trình xanh

P.V

Ngày 13/11 tại TPHCM, Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) phối hợp cùng GRESB tổ chức Lễ ra mắt LOTUS phiên bản 4. Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu là chuyên gia, nhà phát triển bất động sản, doanh nghiệp vật liệu xanh và tổ chức tài chính trong lĩnh vực xây dựng bền vững.

top-8-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-nam-2025.jpg
Top 8 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2025

LOTUS NC phiên bản 4 đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khử carbon, thích ứng biến đổi khí hậu và thiết kế ưa sinh học. LOTUS V4 hiện là một trong ba hệ thống đạt mức tương thích cao nhất với Hệ thống Phân loại Tài chính Bền vững ASEAN, cùng Green Star (Úc) và Green Mark (Singapore).

LOTUS cũng đã được đưa vào Danh mục Xanh quốc gia, mở cơ hội cho các dự án tiếp cận nguồn vốn xanh trong nước và khu vực, góp phần hướng tới mục tiêu NetZero vào năm 2050. Tại đây, VGBC đã vinh danh Top 8 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2025, trong đó 5 hội viên và đối tác tiêu biểu gồm: Saint-Gobain, Frasers Property Vietnam, Akzo Nobel Vietnam, CapitaLand Development Company và One Click LCA; vinh danh 3 tổ chức GreenViet, Worklounge 03 Vietnam và Vilandco ở hạng mục Đơn vị tư vấn xanh dẫn đầu nhờ những đóng góp chuyên môn quan trọng trong việc hiện thực hóa các dự án công trình xanh.

Cùng ngày, VGBC và GRESB cũng tổ chức Hội nghị Bất động sản Xanh Việt Nam 2025 với chủ đề “Xu hướng ESG & Danh mục Phân loại Tài chính Xanh”, quy tụ gần 150 đại biểu nhằm thúc đẩy kết nối và định hình chiến lược phát triển bền vững của ngành xây dựng.

P.V
#LOTUS

