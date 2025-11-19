Vé máy bay đắt, chi phí vận chuyển chiếm tới 40% chuyến du lịch

TPO - Chi phí vận chuyển hiện chiếm 40% tổng chi phí chuyến đi. Giá vé máy bay, đặc biệt dịp nghỉ lễ và cao điểm hè là một bất lợi lớn, làm giảm sức cạnh tranh của điểm đến và gây khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp.

Chiều 18/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hải Phòng tổ chức hội nghị hợp tác, xúc tiến liên kết phát triển giữa ngành du lịch với ngành hàng không.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Trong các phương tiện vận tải, hàng không là lựa chọn hàng đầu của du khách vì khả năng kết nối nhanh và thuận tiện tới các điểm xa.

Hàng không và du lịch có mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ, du lịch mang đến nguồn khách cho hàng không và hàng không tạo đà cho du lịch phát triển. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng tồn tại thách thức, chi phí vận chuyển hiện chiếm 40% tổng chi phí chuyến đi. Giá vé máy bay, đặc biệt dịp nghỉ lễ và cao điểm hè là một bất lợi lớn, làm giảm sức cạnh tranh của điểm đến và gây khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Hải Phòng có hạ tầng giao thông phát triển, đầy đủ 5 loại hình. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là một cảng hàng không quan trọng của miền Bắc, đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, đủ điều kiện đón các loại máy bay lớn như Boeing 787, Airbus A350...

“Để phát triển du lịch bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, việc liên kết chặt chẽ ngành du lịch và hàng không là rất cần thiết. Hải Phòng cam kết tạo mọi điều kiện để các đối tác, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn nữa, qua đó hợp tác đưa du lịch Hải Phòng phát triển chuyên nghiệp, có hệ thống, gắn với mục tiêu du lịch là động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội”, ông Hùng nói.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho biết, những năm gần đây đơn vị đã tích cực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ mới vào quy trình vận hành, quản lý, phục vụ hành khách.

Điển hình như, chuyển đổi hệ thống phần mềm làm thủ tục; lắp đặt thiết bị làm thủ tục hàng không tự động, ký gửi hành lý tự động; lắp đặt hệ thống thu gom khay hành lý ký gửi tự động; thay thế hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay, sử dụng màn hình chuyên dụng để cung cấp thông tin cho khách.

Sân bay Cát Bi cũng kết nối với nhiều sân bay quốc tế như: Incheon (Hàn Quốc), Lệ Giang (Trung Quốc), Nam Ninh (Trung Quốc), Côn Minh (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Thâm Quyến (Trung Quốc) góp phần mở rộng kết nối du lịch quốc tế.

Đại diện các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, hàng không phát biểu tại hội nghị.

Theo định hướng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi sẽ phối hợp với sở ngành, các hãng hàng không xúc tiến mở các đường bay trực tiếp đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… nơi có lượng khách lớn đến Hải Phòng; phối hợp với các đơn vị liên kết sản phẩm, phát triển chuỗi dịch vụ hàng không - du lịch. Xây dựng gói du lịch hàng không trọn gói như: Vé máy bay - vận chuyển - lưu trú - tour tuyến - dịch vụ sân bay.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Đại diện câu lạc bộ lữ hành UNESCO tại Hà Nội - cho rằng, trong kết nối du lịch phát triển triển cùng ngành hàng không, chiến lược, sản phẩm càng đa dạng, cụ thể thì càng hấp dẫn du khách. Hải Phòng cần đưa ra nhiều dịch vụ và sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn nữa.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những thuận lợi, tiềm năng và tồn tại trong việc kết nối giữa du lịch và hàng không. Các chuyên gia cũng đã đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Ông Khánh nhấn mạnh, Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Hải Phòng, các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch để tham mưu Bộ VHTT&DL và Chính phủ về chính sách, cơ chế hỗ trợ mở đường bay mới, xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.