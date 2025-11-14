Hải Phòng chốt mức thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

TPO - HĐND TP Hải Phòng vừa thông qua nghị quyết chi thu nhập tăng thêm. Công chức, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm 0,8 và hoàn thành nhiệm vụ là 0,6.

Chiều 13/11, kỳ họp thứ 31 HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng.

Trong đó, có nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý.

Theo đó, đối tượng được thụ hưởng chính sách này là cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý và giao biên chế; những người đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là công chức hoặc được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng công chức đang làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý và giao biên chế.

Ông Lê Văn Hiệu - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì kỳ họp thứ 31.

Viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và viên chức hưởng lương từ ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể do thành phố quản lý và giao biên chế.

Những người được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng là viên chức hoặc được tuyển dụng theo quy định về tuyển dụng viên chức đang làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý và giao biên chế.

Thu nhập bình quân tăng thêm được thực hiện trên cơ sở hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,8; hoàn thành nhiệm vụ là 0,6. Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập bình quân tăng thêm là 0,6; hoàn thành nhiệm vụ là 0,4.

Thời gian thực hiện chi trả thu nhập bình quân tăng thêm từ ngày 1/7/2025 đến hết 31/12/2026. Kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương còn dư.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 13/11/2025 và thay thế Nghị quyết số 05 ban hành ngày 20/7/2022 và Nghị quyết số 01 ban hành ngày 18/4/2023 về cùng nội dung của HĐND thành phố Hải Phòng (cũ).