Đề nghị thi hành án vụ xây nhà lấn sang đất người khác ở Hải Phòng

TPO - UBND xã Vĩnh Hòa (TP Hải Phòng) vừa đề nghị Thi hành án dân sự TP Hải Phòng tổ chức thi hành bản án vụ lấn chiếm, xây dựng nhà chồng lấn sang đất người khác, gây xôn xao dư luận.

Ngôi nhà của gia đình ông Tô Văn Hoài (vùng khoanh đỏ) xây dựng.

Theo UBND xã Vĩnh Hòa, ngày 12/5/2023, TAND thành phố Hải Phòng ban hành bản án 39 về tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Nguyễn Văn Hóa và gia đình ông Tô Văn Hoài, cùng ở thôn Tạ Ngoại 2.

Cụ thể, năm 2021 gia đình ông Nguyễn Văn Hóa được UBND huyện Vĩnh Bảo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX-485350, diện tích 46m2, vị trí trung tâm, mặt đường 17B và gần trụ sở UBND xã An Hòa (huyện Vĩnh Bảo cũ). Gia đình ông Hóa sử dụng thửa đất làm nơi xay xát lúa, nghiền cám để mưu sinh.

Tường và móng nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hóa sụt lún, nứt vỡ, nguy cơ đổ sập.

Tháng 5/2022, hàng xóm là ông Tô Văn Hoài có thửa đất liền kề đã tổ chức xây dựng, đổ móng bê tông cốt thép lấn chiếm sang một phần diện tích đất của gia đình ông Hóa.

Việc ông Hoài tổ chức lấn chiếm, xây dựng đã khiến móng, tường nhà của gia đình ông Hóa bị nứt vỡ, hư hỏng, nguy cơ đổ sập. Gia đình ông Hóa đã nhiều lần thông báo, yêu cầu dừng thi công và trình báo chính quyền sở tại.

Mặc dù UBND xã An Hòa thời điểm đó nhiều lần yêu cầu dừng thi công, vận động tháo dỡ, trả lại đất lấn chiếm nhưng ông Hoài không chấp hành, tiếp tục cho thi công xây dựng hoàn thiện ngôi nhà 2 tầng kiên cố. Sau đó, ông Hóa đã gửi đơn khởi kiện ra tòa địa phương.

Vụ việc đã được TAND huyện Vĩnh Bảo ban hành bản án sơ thẩm ngày 8/2/2023 và TAND TP Hải Phòng ban hành bản án phúc thẩm ngày 16/9/2023.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc ông Hoài có trách nhiệm phá dỡ các tài sản gắn liền với đất để trả lại diện tích đất đã lấn chiếm của gia đình ông Hóa. Đồng thời, buộc ông Hoài phải trả hơn 4,8 triệu đồng giá trị tường, móng nhà ông Hóa bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi hoạt động lấn chiếm, xây dựng nhà.

Mặc dù Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã ra phán quyết nhưng hơn 2 năm qua bản án chưa được thi hành. Do đó, UBND xã Vĩnh Hòa đề nghị Thi hành án dân sự TP Hải Phòng tổ chức thi hành bản án theo quy định.