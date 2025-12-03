Vào rốn lũ cứu người

TP - Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Tiếng kêu cứu từ vùng lũ

“Cứu em với, nhà em ngập tới nóc rồi, bà và mẹ em sắp không chịu nổi…”, “Có ai cứu nhà em với…” là những lời kêu cứu dồn dập của người dân vùng lũ Khánh Hòa vang lên trên mạng xã hội đêm 19/11. Cách đó gần 150km, anh Trần Ngọc Quyền (ở tỉnh Lâm Đồng) bồn chồn không thể chợp mắt. Không thể ngồi yên, sáng 20/11, anh cùng một người bạn trong hội xe bán tải (PNF) lập tức lên đường mang theo hai chiếc xuồng và kêu gọi thêm thành viên từ TPHCM, Đắk Lắk… tham gia. Nhưng mưa lũ khiến tuyến đường từ Đà Lạt xuống Nha Trang sạt lở, tắc nghẽn nhiều điểm.

Anh Quyền và người bạn đưa sản phụ và bé gái 2 tuổi đến nơi an toàn

Không còn lựa chọn, anh buộc phải chạy vòng qua đèo Đại Ninh xuống tỉnh Bình Thuận (cũ), rồi men theo Quốc lộ 1 ra Nha Trang - cung đường gập ghềnh và dài hơn hơn gấp đôi. Đến chiều tối, nhóm của anh Quyền tổng cộng 20 người, mang theo 5 chiếc xuồng có mặt tại Nha Trang. Sau khi phân công nhiệm vụ, họ lập tức lao vào vùng lũ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cứu hộ xuyên đêm.

Nhớ lại khoảnh khắc khó quên nhất, anh Quyền kể: Khoảng 3 giờ sáng, khi mọi người đã mệt lả, nhóm nhận được tin có một sản phụ và bé gái 2 tuổi đang nguy cấp. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, anh và một người bạn lao ngay vào bóng đêm.

Trong bóng tối đặc quánh và dòng nước chảy xiết, các tình nguyện viên bất chấp nguy hiểm, đưa hàng chục người dân đến nơi an toàn.

Nhớ lại khoảnh khắc khó quên nhất, anh Quyền kể: Khoảng 3 giờ sáng, khi mọi người đã mệt lả, nhóm nhận được tin có một sản phụ và bé gái 2 tuổi đang nguy cấp. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, anh và một người bạn lao ngay vào bóng đêm.

Anh Quyền cầm lái, người bạn làm hoa tiêu phía trước để tránh vật cản. Địa hình phức tạp, nhiều mảnh vỡ sắc nhọn nên chiếc xuồng phải lướt đi chậm rãi. Khi sắp tiếp cận vị trí hai mẹ con, trước mắt họ là dòng nước chảy ngang cực mạnh, nếu lao vào có thể bị cuốn trôi. Nhưng trong tình huống khẩn cấp, cả hai quyết định vượt qua. Cuối cùng, họ tiếp cận và đưa được hai mẹ con lên xuồng an toàn. “Trên đường quay về, cả hai anh em chỉ biết im lặng. Nhìn đứa bé nép sát mẹ mà thương đến thắt lòng”, anh Quyền nhớ lại.

Khi Khánh Hòa đã tạm ổn, nhóm của anh Quyền tức tốc ra Phú Yên (cũ) hỗ trợ vùng rốn lũ. Tuy nhiên, Quốc lộ 1 bị ngập sâu, hầm Cổ Mã sạt lở, giao thông tắc hàng chục kilomet. Nhóm anh phải vòng lên quốc lộ 19 rồi vượt đèo Phượng Hoàng mới đến nơi. Sau hành trình đầy gian nan, vừa đặt chân tới xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cả nhóm lập tức phân chia nhiệm vụ vừa thực hiện công tác cứu hộ vừa hỗ trợ người dân lương thực thực phẩm. “Đến nơi rồi cả nhóm nghẹn ngào khi nhìn thấy nhà cửa, tài sản của bà con bị cuốn trôi. Chính những hình ảnh đó khiến mình càng cố gắng hơn để hỗ trợ thêm được nhiều người”, anh Quyền chia sẻ.

Chiếc jetski của nhóm anh Hà đưa người dân Hòa Xuân ra khỏi vùng lũ

Cách đó hơn 300km, giữa lúc thông tin về mưa lũ dồn dập vây quanh Phú Yên, Khánh Hòa, anh Nguyễn Văn Hà (ở tỉnh Bình Thuận cũ) liền triệu tập nhóm của mình gồm 7 thành viên tức tốc lên đường đến vùng rốn lũ Hòa Xuân, tỉnh Phú Yên cũ vào chiều 19/11. Nhóm bắt đầu làm nhiệm vụ từ 22h30, dầm mưa, lội nước đến tận 3 giờ sáng. “Nửa đêm, nước lũ cuồn cuộn dâng cao đến tận nóc nhà. Bóng tối bao trùm, không điện, không sóng điện thoại, không một tín hiệu nào cho thấy sự sống bên ngoài”, anh Hà nhớ lại.

Giữa khoảnh khắc tưởng như người dân chỉ còn biết nắm tay nhau chờ đợi, bỗng từ xa hiện lên đốm sáng từ ánh đèn pin, hai chiếc jetski (mô tô nước) của nhóm anh Hà lao tới. “Trong phút giây ấy, người đàn ông nghẹn ngào bật khóc. Anh run run nói với vợ: Gia đình mình được sống rồi em ơi”, anh Hà kể về một trong rất nhiều người được nhóm đưa ra khỏi vùng lũ đêm đó. Hơn 3 giờ sáng, cả hai chiếc jetski đều hư hỏng, nước đã ngấm lạnh buốt đến tê người, nhóm buộc phải dừng lại. Nhưng trời vừa hửng sáng, không ai nghỉ ngơi, họ kiểm tra, sửa chữa lại phương tiện xong là lập tức quay trở lại khu vực ngập sâu để tiếp tục đưa bà con ra. “Mỗi phút chậm trễ là thêm một gia đình cạn dần hy vọng”, anh Hà nói.

Không thể đứng yên nhìn người dân cầu cứu

Trở lại cuộc sống thường nhật, anh Quyền vẫn cảm thấy như mình vừa trải qua một trong những kỷ niệm sâu đậm nhất đời. Mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh được nhóm anh cứu trong trận lũ dữ đều là một niềm hạnh phúc khó diễn tả. Anh Quyền hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, nhưng đặc biệt yêu thích sông nước và có kỹ năng cứu hộ đường thủy. Trước đây, anh và nhóm PNF từng tham gia cứu hộ trong đợt lũ ở Quảng Bình (cũ) và hỗ trợ người dân trong thời kỳ dịch COVID-19. Nhóm PNF có đủ thành phần, người làm nhà nước, người là giám đốc doanh nghiệp… nhưng khi đồng bào gặp hoạn nạn, tất cả đều đồng lòng, ai có của góp của, ai có sức góp sức. Nói về trận lũ lịch sử vừa qua, anh Quyền chia sẻ: “Thấy bà con như vậy, mình không thể chỉ đứng nhìn”.

Anh Nguyễn Văn Hà tại rốn lũ Hòa Xuân

Còn anh Hà (một thợ sửa chữa điện thoại ở tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, điều tiếp thêm sức mạnh lớn nhất là nụ cười và lời cảm ơn chân thành của người dân. Có người rút từng lít xăng từ chiếc xe máy của mình để đổ vào mô tô nước cho đội di chuyển. Có gia đình vớt được một con gà trôi trong lũ, liền nấu vội nồi cháo với chút cơm còn lại để mời các thành viên. “Mỗi khi thấy anh em cứu được ai đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, họ lại múc cháo ép ăn cho có sức. Nhìn nồi cháo được nấu bằng cả tấm lòng, không ai cầm được nước mắt”, anh Hà nghẹn ngào kể.

Những ngày ở Hòa Xuân, đội anh Hà nhận được hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn cầu cứu, nhưng nhân lực ít, phương tiện hạn chế, không thể vào sâu hơn để giúp thêm nhiều người đang mắc kẹt.

“Nhìn người dân ôm nhau khóc khi được cứu, tôi càng hiểu rằng công việc của mình ý nghĩa đến nhường nào”, anh Hà nói.