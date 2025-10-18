Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

80 năm Độc lập: Từ bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử

80 năm Độc lập: Bản hùng ca non sông một dải

80 năm Độc lập: Bước ngoặt Đổi mới

80 năm Độc lập: Gỡ nút thắt, mở cánh cửa hội nhập

80 năm Độc lập: Giang sơn sắp lại, vận nước mở ra

Ưu đãi mới về tuyển dụng,thu nhập với nhà khoa học và kỹ sư trẻ dưới 35 tuổi

Luân Dũng
TPO - Bên cạnh được ưu tiên tuyển dụng vào viên chức, người tài năng trẻ tuổi sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm; được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc ngắn hạn ở nước ngoài…

Nghị định số 263/2025 của Chính phủ vừa ban hành quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng.

1810kh.jpg
Kỹ sư trẻ tài năng được ưu tiên tuyển dụng vào viên chức.

Về tiêu chuẩn, nhà khoa học trẻ tài năng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ tiến sĩ, đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, nhà khoa học trẻ tài năng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, như đạt giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; là tác giả chính của ít nhất 5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ...

Về chính sách ưu đãi, Nghị định nêu rõ, nhà khoa học trẻ được ưu tiên tuyển dụng vào viên chức; được tạo điều kiện hình thành nhóm nghiên cứu mạnh và bố trí kinh phí để triển khai các ý tưởng nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.

Nhà khoa học trẻ cũng được ưu tiên cử đi và chi trả kinh phí thực tập, làm việc ngắn hạn ở nước ngoài; được cơ quan có thẩm quyền xem xét giao chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; và được hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Chính phủ.

Đối với kỹ sư trẻ tài năng, tiêu chuẩn xác định là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ đại học trở lên, đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kỹ sư trẻ tài năng cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn như: là chủ nhiệm, thành viên chính hoặc kỹ sư trưởng của dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao; là tác giả của ít nhất 1 sáng chế được bảo hộ đã được ứng dụng thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt...

Về chế độ chính sách, kỹ sư trẻ tài năng sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào viên chức, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng; phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Được tạo điều kiện hình thành nhóm nghiên cứu mạnh và bố trí kinh phí để triển khai các ý tưởng nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn với các nội dung chi theo quy định về chi thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

Kỹ sư trẻ tài năng cũng được ưu tiên cử đi và chi trả kinh phí thực tập, làm việc ngắn hạn ở nước ngoài; hỗ trợ chi trả kinh phí đào tạo, nâng cao trình độ ở nước ngoài...

Luân Dũng
