Ứng dụng công nghệ hiện đại Mapping, công nghệ thực tế ảo VR tại Di tích 48 Hàng Ngang

Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi các sự kiện của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang. Ảnh: Viết Thành.

Là “địa chỉ đỏ” giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nơi đây không chỉ ghi dấu những sự kiện quan trọng của dân tộc, mà còn là biểu tượng của trí tuệ cách mạng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngôi nhà là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, về tổ chức ngày lễ Độc lập…

Chính tại căn phòng nhỏ tầng hai của ngôi nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bằng tầm vóc và tư tưởng thời đại, Bản Tuyên ngôn độc lập là kết tinh giá trị truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc, đồng thời chứa đựng những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền con người và quyền dân tộc tự quyết.

Theo bà Bạch Liên Hương, không gian lịch sử ngày hôm nay được tái hiện bằng trưng bày triển lãm khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại Mapping, công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ hologram, có chiều sâu tư liệu và giá trị giáo dục di sản cao. Đây là kết quả của quá trình bảo tồn - nghiên cứu - sáng tạo nghiêm túc, thể hiện cam kết của thành phố Hà Nội trong việc đổi mới cách tiếp cận, nâng tầm công tác phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số...