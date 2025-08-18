Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ứng dụng công nghệ hiện đại Mapping, công nghệ thực tế ảo VR tại Di tích 48 Hàng Ngang

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 18/8, Thành ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm) - Nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập.

Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi các sự kiện của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.

tienphong-198hangngang.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang. Ảnh: Viết Thành.

Là “địa chỉ đỏ” giữa lòng Thủ đô Hà Nội, nơi đây không chỉ ghi dấu những sự kiện quan trọng của dân tộc, mà còn là biểu tượng của trí tuệ cách mạng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngôi nhà là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, về tổ chức ngày lễ Độc lập…

Chính tại căn phòng nhỏ tầng hai của ngôi nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bằng tầm vóc và tư tưởng thời đại, Bản Tuyên ngôn độc lập là kết tinh giá trị truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc, đồng thời chứa đựng những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền con người và quyền dân tộc tự quyết.

Theo bà Bạch Liên Hương, không gian lịch sử ngày hôm nay được tái hiện bằng trưng bày triển lãm khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại Mapping, công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ hologram, có chiều sâu tư liệu và giá trị giáo dục di sản cao. Đây là kết quả của quá trình bảo tồn - nghiên cứu - sáng tạo nghiêm túc, thể hiện cam kết của thành phố Hà Nội trong việc đổi mới cách tiếp cận, nâng tầm công tác phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số...

Trường Phong
#Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang #Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập #Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #Gắn biển công trình lịch sử Hà Nội #Ý nghĩa lịch sử 48 Hàng Ngang #Khát vọng độc lập tự do Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục