Tween trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) rộn ràng đón năm học mới

Từ cổng trường, những chùm bóng bay đủ màu sắc bay cao, những lá cờ phấp phới và tiếng nhạc vui tươi đã khiến sân trường trở nên lung linh. Các bạn học sinh lớp Một, dù còn chút bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh chóng hòa mình vào không khí sôi nổi này.
Lễ khai giảng diễn ra trang trọng với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và lắng nghe bức thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước. Trong bài phát biểu của mình, cô Phạm Thị Phúc - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến toàn thể học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp Một. Không chỉ điểm lại những thành tích nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, cô Phúc nhấn mạnh vai trò của đội viên, thiếu nhi trong các phong trào thi đua.
Những thành tích xuất sắc trong công tác Đội của trường Tiểu học Nam Thành Công như "Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô do Thành Đoàn TP Hà Nội trao tặng", "Cờ thi đua Xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi do Thành Đoàn TP Hà Nội trao tặng", "Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Viết, đọc và làm theo báo Đội” năm học 2024 – 2025 do Trung ương Đoàn trao tặng"... khiến tween và phụ huynh, đặc biệt là các "tân binh" lớp 1 không khỏi háo hức trước môi trường học đường năng động mà mình sắp sửa trải qua.
Sau những giây phút trang nghiêm và lắng đọng, pháo sáng rực rỡ trên sân khấu báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu, thắp lên trong mỗi học sinh niềm tin và khát khao chinh phục tri thức.
Đặc biệt, Lễ khai giảng năm nay của tween Nam Thành Công diễn ra thêm phần mới mẻ, khác biệt. Theo hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT, tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học, sẽ kết nối trực tuyến để tham dự buổi lễ chính do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các trường học sẽ theo dõi qua kênh truyền hình VTV1.
Hơn cả một buổi lễ thông thường, toàn thể học sinh và giáo viên của trường Tiểu học Nam Thành Công đã cùng nhau hướng về màn hình để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng toàn quốc từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Khoảnh khắc ấy, các bạn nhỏ không chỉ thấy niềm vui của ngôi trường mình, mà còn cảm nhận được sự háo hức, chung nhịp đập của hàng triệu bạn nhỏ trên khắp Việt Nam. Đây thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa và khó quên, tạo nên tinh thần đoàn kết, sự hứng khởi học sinh cả nước nhau bước vào năm học mới.
Lễ khai giảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang đến một khởi đầu suôn sẻ cho thầy và trò trường Tiểu học Nam Thành Công. Với sự nỗ lực của tập thể sư phạm và sự đồng hành của phụ huynh, hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ có một năm học thật ý nghĩa, gặt hái được nhiều thành công mới và khám phá những điều thú vị trên hành trình tri thức.