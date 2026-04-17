Tuyển sinh Đại học 2026: Hơn 200 trường tăng học phí, tác động thế nào đến sĩ tử, sinh viên?

HHTO - Thời gian gần đây, thông tin nhiều trường đại học điều chỉnh tăng mức học phí đầu vào đang trở thành chủ đề được nhiều teen và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Điều này cũng khiến cho nhiều sĩ tử năm nay phải “đau đầu”, cân nhắc thật kỹ lưỡng về nguyện vọng xét tuyển của mình.

Cân nhắc kỹ hơn trước khi “chốt” nguyện vọng

Tính đến ngày 9/4, hơn 200 trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm nay, kèm theo mức học phí dự kiến. Trong bối cảnh nhiều trường điều chỉnh tăng học phí, không ít teen 2K8 bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi lựa chọn nguyện vọng phù hợp với tình hình thu nhập của gia đình, thay vì chỉ dựa vào sở thích hay năng lực.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Thanh Thảo (sinh năm 2008, trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng), có dự định đăng ký vào Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cho biết mức học phí dự kiến tăng khiến cô bạn có một chút băn khoăn. Theo tìm hiểu của Thảo, nếu năm trước học phí dao động trong khoảng 26-31 triệu đồng/năm tùy ngành, thì năm nay có thể tăng lên khoảng 28-38 triệu đồng/năm.

Khi nghe tin học phí trường mình dự định xét tuyển tăng, Thanh Thảo lo lắng hơn về áp lực tài chính. Ảnh: NVCC.

“Khi thấy mức tăng như vậy, mình bắt đầu phải xem xét kỹ hơn để không gây áp lực tài chính lên gia đình” - Thảo nói

Không chỉ với học sinh lớp 12, câu chuyện học phí cũng là nỗi trăn trở của nhiều sinh viên đang theo học. Bạn Triệu Huyền Trang (sinh năm 2006, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội) tiết lộ từng có ý định bảo lưu kết quả học tập để thi lại vì tiền học phí tăng đều 10% mỗi năm trong khi thu nhập của gia đình vẫn vậy: “Trước đây mình chọn trường một phần vì học phí phù hợp, nhưng do không tìm hiểu kỹ lộ trình tăng học phí khi trường bắt đầu tự chủ nên mình khá bất ngờ khi mức thu tăng nhanh”

Để tiếp tục theo đuổi việc học, Trang chủ động tìm việc làm thêm như viết content, gia sư online, hay phục vụ quán nước để có thể phụ giúp phí sinh hoạt, phần còn lại gia đình vẫn hỗ trợ. Đồng thời, cô bạn cũng cắt giảm các khoản chi tiêu cá nhân, tận dụng tài liệu miễn phí để tiết kiệm.

Dẫu vậy, Trang cho rằng việc tăng học phí cũng có yếu tố tích cực, nếu đi kèm với đó những cải thiện rõ ràng trong môi trường học tập: “Sinh viên chúng mình cũng mong nhìn thấy sự thay đổi cụ thể từ cơ sở vật chất đến chương trình học để cảm thấy số tiền mình bỏ ra là xứng đáng”.

Học bổng - “phao cứu sinh” giảm gánh nặng tài chính

Ở thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học cũng triển khai các chính sách hỗ trợ như học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh viên khó khăn, ưu đãi học phí cho một số ngành hoặc tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vay. Đối với Thanh Thảo, thông tin này chính là một “điểm tựa” tinh thần quan trọng để bạn "lên dây cót" học tập ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi.

Trong khi đó, Huyền Trang cho biết,khi tìm hiểu thì bạn thấy ngân sách học bổng của nhà trường trường cũng được tăng cùng với học phí, tạo thêm cơ hội cho sinh viên. Sự điều chỉnh này khiến bạn có thêm động lực để cố gắng đỡ đần một phần gánh nặng tài chính cho gia đình.

Cho đến nay, Trang đã hai lần nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường, mỗi lần đủ chi trả toàn bộ học phí học kỳ: “Những lúc nhận học bổng, mình thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì đỡ được một khoản lớn cho gia đình, nhưng để duy trì thành tích như vậy thì áp lực học tập cũng không nhỏ.”

Trường của Huyền Trang cũng đã đưa ra những chính sách học bổng khuyến khích để hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Ảnh: NVCC.

Đặt ở vị trí của một phụ huynh có con đang theo học chương trình đại học, cô Nguyễn Thị Kim Thúy (sinh năm 1973, Đà Nẵng) cho biết việc tăng học phí khiến gia đình phải chuẩn bị tài chính kỹ càng hơn cho hành trình học đại học của con. Dẫu có một chút khó khăn, nhưng cô Thúy vẫn nhìn nhận tích cực về việc điều chỉnh này.

“Nếu các trường sử dụng nguồn thu học phí để đầu tư tốt hơn cho chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất thì cô nghĩ quyết định này hoàn toàn hợp lý. Đồng thời, cô cũng mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa để giảm bớt áp lực cho con em cùng gia đình." - cô chia sẻ.