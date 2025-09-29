Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tuyến quốc lộ qua các xã miền núi Nghệ An tê liệt, có đoạn ngập sâu 4m

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn, nước sông dâng cao đã khiến tuyến quốc lộ 7 qua các xã ở Nghệ An bị ngập sâu, gây chia cắt, giao thông tê liệt.

Chiều 29/9, ông Nguyễn Hữu Hiến - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, tuyến quốc lộ 7 qua địa bàn xã đã bị tê liệt hoàn toàn do nước ngập sâu.

556657219-3882277381917273-6891259272854499126-n.jpg
Quốc lộ 7 đoạn qua xã Tam Quang (Nghệ An) bị ngập sâu trong nước.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 28/9 tại xã Tam Quang xảy ra mưa lớn kéo dài. Đến khoảng 8h sáng 29/9, nước sông Lam dâng cao cộng với mưa lớn đã khiến nhiều đoạn quốc lộ 7 qua các bản Khe Bố, Làng Nhùng, Bãi Xa (xã Tam Quang) bị ngập nặng, giao thông chia cắt hoàn toàn.

“Quốc lộ 7 bị ngập khoảng 2km ở nhiều vị trí khác nhau. Đoạn sâu nhất nước đã ngập đến 4m”, ông Nguyễn Hữu Hiến nói và cho biết, xã đã cắt cử lực lượng lập rào chắn cấm phương tiện qua lại các đoạn đường ngập để đảm bảo an toàn.

1000066614.jpg
Ông Nguyễn Hữu Hiến - Chủ tịch UBND xã Tam Quang đang chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết thêm, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 cũng khiến nhiều nhà dân trên địa bàn xã bị ngập sâu trong nước. Chính quyền xã đã cắt cử lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra ngoài an toàn.

Tại xã Con Cuông (Nghệ An), mưa lớn từ ngày 28/9 cũng khiến nhiều khu dân cư tại khối 4, khối 2, thôn Tiến Thành bị ngập. Đặc biệt, nước sông Lam dâng cao đã khiến quốc lộ 7 đoạn qua eo Vực Bồng bị ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

555884247-3882277318583946-1773536374181134637-n.jpg
Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ quốc lộ 1A đi qua các xã miền núi Nghệ An và điểm kết thúc là cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn.

“Từ 14h30, Quốc lộ 7 đoạn qua eo Vực Bồng đã bị ngập sâu hơn 1m, các phương tiện không thể đi qua. Một số đoạn khác trên tuyến cũng bắt đầu ngập mấp mé đường”, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch xã Con Cuông nói và cho biết thêm, thời tiết ở xã bắt đầu có mưa lớn, nước sông tiếp tục dâng lên.

Chính quyền xã Con Cuông đã cắt cử lực lượng đến các khu dân cư để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Ngọc Tú
#Nghệ An #quốc lộ 7 #quốc lộ #chia cắt #mưa lũ #bão #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục