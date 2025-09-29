Tuyến quốc lộ qua các xã miền núi Nghệ An tê liệt, có đoạn ngập sâu 4m

TPO - Mưa lớn, nước sông dâng cao đã khiến tuyến quốc lộ 7 qua các xã ở Nghệ An bị ngập sâu, gây chia cắt, giao thông tê liệt.

Chiều 29/9, ông Nguyễn Hữu Hiến - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, tuyến quốc lộ 7 qua địa bàn xã đã bị tê liệt hoàn toàn do nước ngập sâu.

Quốc lộ 7 đoạn qua xã Tam Quang (Nghệ An) bị ngập sâu trong nước.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 28/9 tại xã Tam Quang xảy ra mưa lớn kéo dài. Đến khoảng 8h sáng 29/9, nước sông Lam dâng cao cộng với mưa lớn đã khiến nhiều đoạn quốc lộ 7 qua các bản Khe Bố, Làng Nhùng, Bãi Xa (xã Tam Quang) bị ngập nặng, giao thông chia cắt hoàn toàn.

“Quốc lộ 7 bị ngập khoảng 2km ở nhiều vị trí khác nhau. Đoạn sâu nhất nước đã ngập đến 4m”, ông Nguyễn Hữu Hiến nói và cho biết, xã đã cắt cử lực lượng lập rào chắn cấm phương tiện qua lại các đoạn đường ngập để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Hiến - Chủ tịch UBND xã Tam Quang đang chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết thêm, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 cũng khiến nhiều nhà dân trên địa bàn xã bị ngập sâu trong nước. Chính quyền xã đã cắt cử lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra ngoài an toàn.

Tại xã Con Cuông (Nghệ An), mưa lớn từ ngày 28/9 cũng khiến nhiều khu dân cư tại khối 4, khối 2, thôn Tiến Thành bị ngập. Đặc biệt, nước sông Lam dâng cao đã khiến quốc lộ 7 đoạn qua eo Vực Bồng bị ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ quốc lộ 1A đi qua các xã miền núi Nghệ An và điểm kết thúc là cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn.

“Từ 14h30, Quốc lộ 7 đoạn qua eo Vực Bồng đã bị ngập sâu hơn 1m, các phương tiện không thể đi qua. Một số đoạn khác trên tuyến cũng bắt đầu ngập mấp mé đường”, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch xã Con Cuông nói và cho biết thêm, thời tiết ở xã bắt đầu có mưa lớn, nước sông tiếp tục dâng lên.

Chính quyền xã Con Cuông đã cắt cử lực lượng đến các khu dân cư để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.