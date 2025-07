Tuổi trẻ Quân khu 9 gieo mầm xanh, lan tỏa sống đẹp ở miền Tây

TPO - Giữa những ngày đầu hạ rực nắng, trên những con đường nông thôn ven đồng lúa miền Tây, màu áo xanh tình nguyện của chiến sĩ Quân khu 9 lại xuất hiện. Không chỉ mang sức trẻ kiến tạo những công trình, điều ý nghĩa, đợt 1 Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2025 của tuổi trẻ Quân khu 9 đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, gieo mầm lối sống xanh và lan tỏa ý thức cộng đồng.

Sáng bãi biển, sạch dòng sông

Ngay từ những ngày đầu tháng 6/2025, trong khí thế sôi nổi của tuổi trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân khu 9 đồng loạt tỏa về các tỉnh, thành, tập trung vào những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer trên đồng bằng sông Cửu Long. Bất chấp nắng gắt hay những cơn mưa trái mùa, các đội hình tình nguyện đã kiên cường bám trụ, đặc biệt dồn sức cho mặt trận bảo vệ môi trường.

Tại Cần Thơ và Vĩnh Long, trong 5 đợt “Hành quân xanh”, các chiến sĩ trẻ đã vệ sinh 5,5 km bờ biển, thu gom rác thải, làm sạch các điểm đổ rác tự phát ven sông, bờ biển. Đây không chỉ là hoạt động đơn thuần mà còn là sự gắn kết chặt chẽ với các chương trình lớn như “Hãy làm sạch biển”, “Chống rác thải nhựa” và Chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” - một sáng kiến hiệu quả nhằm lan tỏa lối sống xanh và thói quen phân loại rác tại nguồn trong cộng đồng.

Trung sĩ Nguyễn Hoàng Khang (Y tá thuộc Đại đội Cối 100, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330) - một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia các đợt vệ sinh bờ biển, bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi cùng đơn vị tham gia Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè. Tôi cảm thấy rất vui khi đã chung tay góp phần nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn bờ biển quê hương được sạch, đẹp. Mong rằng để mỗi mùa hè đi qua chúng tôi lại có thêm những cơ hội luyện rèn, gắn bó cùng nhân dân địa phương”.

Song song với hoạt động môi trường trong cộng đồng, các cơ sở Đoàn thuộc các đơn vị ở Quân khu 9 còn tích cực tham gia tu sửa, xây dựng cảnh quan môi trường ngay trong doanh trại, hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh doanh trại chính quy “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Nhiều hoạt động cụ thể đã được triển khai như xây dựng sân bóng chuyền, sân Pickleball, làm mới bồn hoa, cải tạo công viên thanh niên. Đây cũng là những công trình thiết thực chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp.

Kiến tạo hạ tầng, chăm lo cộng đồng

Cùng với những nỗ lực vì môi trường, tuổi trẻ Quân khu 9 còn góp phần kiến tạo diện mạo mới cho nhiều địa bàn. Tổng cộng 15 công trình và 28 phần việc thanh niên đã được thi công. Tại An Giang và Cà Mau, 5km đường được bê tông hóa, nâng cấp; 25km được tu sửa và 42km đường giao thông nông thôn được vệ sinh, phát quang, giúp bà con thuận tiện đi lại, nhất là trong mùa mưa sắp tới.

Chiến dịch cũng triển khai hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, thể hiện tình quân dân keo sơn. Tại An Giang và Cần Thơ, lực lượng quân y đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 320 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 4 điểm trường tại An Giang cũng được sửa sang, mang lại môi trường học tập tốt hơn cho các em nhỏ.

Ngoài ra, chiến dịch đã trao 2 sổ tiết kiệm trị giá 12 triệu đồng tại Chợ Lách, Bến Tre (nay thuộc Vĩnh Long) và 4 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Kiên Giang (nay thuộc An Giang). Cùng với đó là 583 suất quà tặng học sinh vượt khó học giỏi, 44 phần quà cho gia đình chính sách và một “Ngôi nhà 100 đồng” được trao tặng.

Không chỉ lan tỏa tinh thần xung kích, chiến dịch còn thúc đẩy chuyển đổi nhận thức và kỹ năng trong cộng đồng. Hơn 2.400 người dân đã được tuyên truyền về chủ trương, chính sách, an toàn điện, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng số cơ bản. Đặc biệt, mô hình “Bình dân học vụ số” với 45 đội hình đã phổ cập kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 900 cán bộ, góp phần hình thành lực lượng trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, bắt nhịp yêu cầu thời đại mới.

Song song với đó, các mô hình giáo dục, xây dựng môi trường kỷ luật cũng được triển khai nghiêm túc như “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá” và “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng đoàn viên chính quy, kỷ luật, gương mẫu trong hành động và lối sống.

Đại tá Lê Thanh Lưu - Trưởng Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 9), cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thanh niên Quân đội, cấp ủy đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn thực hiện có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2025. “Chiến dịch lần này không chỉ mang lại những giá trị vật chất nhất định mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị, tình quân dân keo sơn, gắn bó. Qua từng phần việc, cán bộ, đoàn viên thanh niên được rèn luyện, nhân dân được hỗ trợ thiết thực, từ đó góp phần củng cố niềm tin của quần chúng với lực lượng vũ trang Quân khu. Đây cũng là cơ sở quan trọng để chiến dịch tiếp tục đi vào chiều sâu trong đợt 2”, Đại tá Lưu chia sẻ.