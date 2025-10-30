Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025: Tri thức là nguồn năng lượng cho sự đổi mới và phát triển bền vững

Phương Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tiếp nối thành công của năm 2024 với gần 5.000 lượt đăng ký tham dự, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 trở lại từ 1-3/11/2025, tiếp tục khẳng định sức hút của châu Âu như một điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu đối với sinh viên Việt Nam.

Sự kiện năm nay quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục đến từ 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu bao gồm Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Bỉ, Ý, Romania, Phần Lan, Áo, Latvia, Slovakia, Cộng hòa Séc, Ireland, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hungary và Bulgaria, mang đến thông tin toàn diện về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh khu vực triển lãm thông tin về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu, các phiên thảo luận chuyên đề và chia sẻ của cựu du học sinh sẽ mang đến cho người tham dự góc nhìn thực tế về hành trình học tập và phát triển tại châu Âu, nơi tri thức được truyền cảm hứng bằng sự cởi mở, đa dạng và sáng tạo.

ngai-hoi-giao-duc-chau-au-2024.jpg
Ngày hội giáo dục châu Âu 2024

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục châu Âu, sự kiện Ngày hội Erasmus+ và Horizon Europe tiếp tục là điểm nhấn quan trọng, kết nối các trường đại học và các tổ chức giáo dục đến từ Việt Nam và châu Âu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới và đồng kiến tạo tri thức. Năm nay, lần đầu tiên hai chương trình trọng điểm này được tổ chức chung trong khuôn khổ Tuần lễ, tạo nên một hệ sinh thái toàn diện cho các giảng viên, nhà quản lý và các tổ chức giáo dục gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ đối tác và cùng kiến tạo giải pháp cho tương lai.

Chia sẻ về ý nghĩa của Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết: “Giáo dục là nền tảng của mọi sự phát triển bền vững. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng để thích ứng và đổi mới là chìa khóa cho tương lai. Tôi tin rằng Tuần lễ Giáo dục châu Âu không chỉ mang đến cơ hội học tập, mà còn mở ra những cây cầu kết nối và hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu – hai đối tác đang cùng nhau chuyển hóa tri thức thành hành động, và hành động thành thay đổi.”

ngai-dai-su-julien-guerrier-tai-quay-tu-van-hoc-bong-erasmus.jpg
Ngài Đại sứ Julien Guerrier tại quầy tư vấn học bổng Erasmus+

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch “Nhấn kết nối, Bật thay đổi - Plug in to Evolution” - một sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu thuộc Chiến lược “Cửa ngõ Toàn cầu” của Liên minh châu Âu.

Chiến dịch hướng tới thúc đẩy phát triển kỹ năng, chuyển đổi xanh và hợp tác bền vững thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo hướng tới thế hệ trẻ. Tuần lễ Giáo dục châu Âu vì thế không chỉ là cầu nối giữa sinh viên Việt Nam và các trường đại học châu Âu, mà còn là một phần trong hành trình lan tỏa tinh thần học hỏi, sáng tạo và cùng nhau kiến tạo tương lai.

Thông tin chi tiết về các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025:

  • Ngày hội Giáo dục Châu Âu (TP.HCM): 9h00 - 13h00, ngày 01 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm GEM, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn.
  • Ngày hội Giáo dục Châu Âu (Hà Nội): 9h00 - 13h00, ngày 02 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm The One, 02 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm.
  • Ngày Erasmus+ và Horizon Europe (Hà Nội): 8:30 - 17:00, ngày 03 tháng 11 năm 2025, tại khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake, 05 Từ Hoa, Quận Tây Hồ.

Về quan hệ đối tác của EU - Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục

Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực giáo dục, một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway). Hiện có 40.000 sinh viên đã lựa chọn các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chiếm gần 30% tổng số sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

Quan hệ đối tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc cao đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Thông qua chương trình Erasmus+, hàng nghìn sinh viên và giảng viên Việt Nam đã có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập, nghiên cứu và trao đổi văn hóa tại châu Âu.

Năm vừa qua, hơn 100 trường đại học từ Việt Nam và châu Âu đã cùng hội tụ tại Hà Nội để thảo luận về các hướng hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giảng dạy. Hiện nay, trên khắp Việt Nam có hơn 430 chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế, trong đó một nửa là với các đối tác đến từ châu Âu.

Phương Thảo
#Tuần lễ Giáo dục Châu Âu #Học bổng Erasmus+ #Hợp tác giáo dục #Chương trình đào tạo quốc tế #Học tập tại châu Âu

Xem thêm

Cùng chuyên mục