Từ thiệt hại bão lũ lịch sử, Báo Tiền Phong tọa đàm về thực trạng thủy điện

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh bão số 13 và các đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11/2025 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Theo thống kê, các đợt bão lũ tháng 11/2025 làm trên 100 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 13.000 tỷ đồng; nhiều địa phương như Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trận mưa lũ cuối tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng nề.

Trong bối cảnh thiên tai cực đoan ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu, tọa đàm tập trung bàn luận về thực trạng phát triển nóng của thủy điện, đặc biệt là thủy điện vừa và nhỏ tại Tây Nguyên và Nam Trung bộ; những bất cập trong công tác quản lý, vận hành hồ chứa, hồ đập khi xảy ra mưa lũ dị thường.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo báo Tiền Phong; đại diện các cơ quan quản lý Trung ương trong lĩnh vực tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và khí tượng thủy văn; các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về đập lớn và phát triển nguồn nước; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa; cùng đại diện các doanh nghiệp thủy điện và doanh nghiệp viễn thông, công nghệ.

Đặc biệt, tọa đàm có sự tham gia của đại diện người dân sinh sống tại vùng tâm lũ, trực tiếp chia sẻ những ký ức và nỗ lực tham gia cứu hộ cứu nạn trong thời khắc thiên tai ập đến, qua đó phản ánh chân thực sự mất mát, tổn thương và những hệ lụy nặng nề mà bão lũ gây ra đối với đời sống người dân vùng hạ du.

Vào 14h ngày 6/2, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử”.



Nội dung trọng tâm của tọa đàm là đánh giá khả năng ứng phó của các bộ, ngành, địa phương trước các hình thái thiên tai ngày càng phức tạp; chất lượng công tác dự báo, cảnh báo sớm; cũng như mức độ chủ động phòng tránh của người dân tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ chia sẻ thực trạng, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) trong quản lý, vận hành hồ chứa và dự báo, cảnh báo ngập lụt; từ đó rút ra những bài học thực tiễn phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Tọa đàm cũng sẽ thảo luận, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất”; đầu tư hạ tầng quan trắc, giám sát hiện đại; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và thúc đẩy số hóa đến từng hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao khi xảy ra mưa lũ dị thường.

Ban tổ chức kỳ vọng, tọa đàm sẽ góp phần hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý, vận hành hồ chứa, đập thủy điện; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai trên nền tảng hạ tầng số, qua đó bảo đảm an ninh nguồn nước, nguồn điện, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.